Θυμήθηκε την πρεμιέρα του 2004 ο Μπασινάς (photo)

12 Ιουνίου 2004. Η ΕΛΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (GREECE NATIONAL TEAM) κερδίζει την διοργανώτρια Seleções de Portugal στην πρεμιέρα του Euro 2004, με γκολ των Γιωργου Καραγκούνη και Αγγελου Μπασινά. 🇵🇹-🇬🇷 ⚽️-⚽️⚽️ #gr_legends_2004 #championsforlife #tb #14yearsago #today #throwback

