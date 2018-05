Formula 1 Grand Prix Ισπανίας: High Five για τη Renault

Η Renault Sport Formula One Team, ετοιμάζεται για το Grand Prix στην πίστα της Βαρκελώνης και όλα δείχνουν ότι το 5 θα είναι ο τυχερός αριθμός της ομάδας και του οδηγού της Κάρλος Σάινθ.Η Renault, με την επιστροφή της σε επίπεδο πλήρους εμπλοκής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1, ακολουθεί ένα πλάνο αναδιοργάνωσης ώστε να δημιουργήσει μια αποδοτική ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα. Ο υψηλός ανταγωνισμός και η πληθώρα των μεταβλητών στη Formula 1 απαιτούν χρόνο ώστε μία ομάδα να αγγίξει την κορυφή, παρ’ όλα αυτά η ομάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο ακολουθώντας με επιτυχία το στρατηγικό σχέδιο αναδιάρθρωσης. Σε κάθε περίπτωση η σταθερότητα και η δέσμευση της Renault για εμπλοκή στη Formula 1 σε βάθος χρόνου, αποτελούν τον πυλώνα πάνω στον οποίο οικοδομείται η Renault Sport Formula One Team.Με κύριο στόχο για την αρχή της χρονιάς την καλύτερη δυνατή αξιοπιστία της μονάδας ισχύος, η Renault R.S. 18 στον πέμπτο αγώνα της χρονιάς θα παρουσιαστεί με ορισμένες βελτιώσεις τόσο στον τομέα της αεροδυναμικής, όσο και του κινητήρα. Στόχος να συνεχιστούν οι καλές εμφανίσεις και η σταθερή συγκομιδή βαθμών.Εκτός από το ότι πρόκειται για τον 5ος αγώνα της χρονιάς, ο αριθμός 5 δείχνει ότι θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Renault Sport Formula One Team στην Ισπανία, αφού όπως φαίνεται παρακάτω εμφανίζεται αρκετά συχνά στα σχετικά στατιστικά στοιχεία.• Η Renault Sport Formula One Team έρχεται στον πέμπτο αγώνα της χρονιάς, ενώ βρίσκεται στην 5η θέση στο Πρωτάθλημα των Κατασκευαστών.• Ο αριθμός του μονοθεσίου του Κάρλος Σάινθ είναι το 55.• Στον προηγούμενο αγώνα στο Μπακού, ο Ισπανός πέτυχε την καλύτερη επίδοση της ομάδας κατακτώντας την πέμπτη θέση.• Στο αγώνα της προηγούμενης χρονιάς, ο Σάινθ κέρδισε 5 θέσεις εκκινώντας από την 12η θέση και τερματίζοντας τελικά στην 7η .• Κατά μέσο όρο ο Κάρλος Σάινθ στην καριέρα του στην Formula 1 κατακτά 5 πόντους ανά αγώνα στο GP της Ισπανίας.• Στο 55% του γύρου τα μονοθέσια οδηγούνται με πλήρη ισχύ.• Το fun club του Σάνιθ βρίσκεται στην στροφή 5 της πίστας.