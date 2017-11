Κύπελλα γεμάτα από γκολ σε Βέλγιο, Ελβετία και Ιταλία

Ο θεσμός του κυπέλλου σε κάθε χώρα παρουσιάζει πολλές διαφορές, αγωνιστικά, με τα εγχώρια πρωταθλήματα για αρκετούς λόγους.Τα αποψινά ματς σεόπως και το δικό μαςμπορεί να δώσουν αρκετές ευκαιρίες στα αουτσάϊντερ, τουλάχιστον να παίξουν πιο ανταγωνιστικά και με λιγότερο άγχος.Η δυνατήόπως και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στην αναμέτρησης της Λας Πάλμας με την(1-4) πιθανόν να διαμορφώσουν καταστάσεις πέραν των όσων λέει η απλή ποδοσφαιρική λογική.Στην Γαλλία τα φαβορί έχουν τον πρώτο λόγο καθώς μιλάμε για ματς της εμβόλιμης Ligue 1. Ηθα πάει να παίξει ακόμα πιο επιθετικά στο Μετς κι απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν έχει λόγους και προπάντων δυσκολεύεται να στηρίξει πολλά στην άμυνά του.ΙΤΑΛΙΑ, Coppa Italia (19.00 Novasports 1 HD) Chievo - Hellas Verona : Goal/Goal (1,62)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (20.00 Νovasports 2 HD) Metz - O. Marseille : Over 2,5 (1,50)ΕΛΒΕΤΙΑ, Schweizer Pokal (20.30) Basel - Luzern : Goal/Goal (1,55)ΒΕΛΓΙΟ, Crocy Cup (21.30) Waasland/Beveren - Eupen : Goal/Goal (1,50)ΒΕΛΓΙΟ, Crocy Cup (21.30) Gent - Lokeren : Under 2,5 (2,02)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) Stoke City - Liverpool : Away to score both halves (2,02)ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (22.30) Las Palmas - Deportivo La Coruña : 2 Draw No Bet (2,00)ΕΛΛΑΔΑ, Cup (19.30) An. Karditsas - Larissa : Goal/Goal (1,88)***Sturm Graz - Admira :Inverness CT - Brechin City :Bordeaux - Saint-Étienne :Watford - Manchester United :Όπως και στοBlackpool - Blackburn Rovers :