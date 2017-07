Με ξεχωριστά κίνητρα παίζουν σήμερα Μάλμε, Μίλαν και Φόλκερκ

Στα σημαντικά παιχνίδια του International Champions Cup συνήθως μπαίνουν γκολ εκατέρωθεν αφού οι ομάδες παίζουν πιο ελεύθερα δίχως σκοπιμότητες συμβάλλοντας στο καλό θέαμα. Υπάρχουν βέβαια και αναμετρήσεις με ειδικά κίνητρα όπως αυτό ανάμεσα στην Μπάγερν και την Μίλαν η οποία βρίσκεται σε στάδιο εντυπωσιακής - μεταγραφικά - ανασύνταξης, ψάχνοντας τον καλό εαυτό της. Στο Λιγκ Καπ Σκωτίας η φάση των ομίλων συνεχίζει να παρουσιάζει εκπλήξεις. Απόψε έχουμε δύο ματς ανάμεσα σε παραδοσιακές δυνάμεις που όμως στην παρούσα φάση έχουν μεταξύ τους ορισμένες διαφορές όπως για παράδειγμα η νευρικότητα της Πάρτικ Θιστλ και το κίνητρο της Φόλκερκ προκειμένου να βρεθεί στην κορυφή. Ισχυρό κίνητρο απέκτησε και η Μάλμε μετά το.. στραπάτσο στα Σκόπια και τον πρόωρο αποκλεισμό της από τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πολύ πιο αμφίρροπο παιχνίδι περιμένουμε στο Κουόπιο. Η τοπική ομάδα προέρχεται από δύο νίκες σημειώνοντας σ' αυτές συνολικά επτά τέρματα. Η Λάχτι δείχνει πιο σοβαρή και σταθερή με ικανότητα στη διαχείριση και το γκολ εκτός έδρας.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ (12.35 Novasports 1 HD) Bayern München - Milan : Goal/Goal (1,40)ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (17.00) Inverness CT - Falkirk : Χ2 (1,47)ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (17.00) Malmö FF - Jönköpings Södra : Over 2,5 (1,50)ΒΕΛΓΙΟ, Super Cup (21.30) Anderlecht - Zulte/Waregem : Over 2,5 (1,45)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ (12.35 Novasports 1 HD) Bayern München - Milan : Χ2 (2,29)ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (17.00) Malmö FF - Jönköpings Södra : Home Over 2,5 (2,30)ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (17.00) Partick Thistle - St. Mirren : Away team 1st Goal (2.35)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (17.00) KuPS - Lahti : Goal/Goal (1,80)