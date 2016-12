Απειλή για το προβάδισμα των γηπεδούχων σε Σίδνεϋ και Εδιμβούργο

Ένα μικρό αλλά κι εύθραυστο προβάδισμα νίκης που έχουν σήμερα η Σίδνεϊ, και η Χαρτς απέναντι σε αντιπάλους με ικανότητα στο σκοράρισμα και δυναμική προκειμένου να φανούν άκρως ανταγωνιστικές. Τόσο η Αμπερντίν όσο και ηΜπρίσμπεϊν Ρόαρ - αήττητη στα δέκα πρόσφατα παιχνίδια της - έχουν τρόπους για να φύγουν με κάτι θετικό. Η Ρέντινγκ βρίσκεται σε ανοδική πορεία στην Αγγλική Τσάμπιονσιπ αλλά με τη Φούλαμ μάλλον δεν θα της είναι αρκετό ένα γκολ για να κερδίσει!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Α-League (10.50) Sydney - Brisbane Roar : Under 3,5

ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.15) Hearts - Aberdeen : 1X

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (22.00) Reading - Fulham : Goal/Goal



Σύστημα με ζητούμενα :



Sydney - Brisbane Roar : Χ2

Hearts - Aberdeen : 2-3 Goal

Reading - Fulham : Goal/Goal & Over 2,5



Μονό σημείο :



ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Newcastle Utd - Nottingham Forest : Goal/Goal & Over 2,5