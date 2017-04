Μασούρας: «Το καλύτερο δυνατό στα πλέι - οφ»

Ο Γιώργος Μασούρας παρέλαβε το βραβείο για το Best Goal της 26ης Αγωνιστικής και δήλωσε αισιόδοξος για την συνέχεια της πορείας του Πανιώνιου στην Σούπερ Λιγκ.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του:



Για το βραβείο του best goal της 26ης αγωνιστικής:



«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είναι το πρώτο μου βραβείο και ελπίζω να έχω την ίδια συνέχεια στην καριέρα μου, να πετύχω κι άλλα τέτοια γκολ και να βοηθάω την ομάδα μου να πετύχει τους στόχους της».



Για τον τρόπο που σκέφτηκε όταν είδε την μπάλα μπροστά του:



«Δεν σκέφτηκα πολλά πράγματα, θεώρησα σωστό να εκτελέσω άμεσα και τελικά αυτό με δικαίωσε».



Για τον στόχο του Πανιωνίου την φετινή περίοδο:



«Πετύχαμε το στόχο μας και πήραμε τη θέση για τα play off. Πλέον θέλουμε να πετύχουμε και το καλύτερο πλασάρισμα και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα».



Για το που αφιερώνει το βραβείο του:



«Το βραβείο το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στους συμπαίκτες μου καθώς χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να καταφέρω τίποτα».