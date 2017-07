Οι συνήθεις ύποπτοι

Έχουν περάσει επτά χρόνια από την τελευταία φορά που τα πρώτα δύο Major της χρονιάς είχαν καταλήξει στο Ρότζερ Φέντερερ και το Ράφαελ Ναδάλ. Οι προβολείς στρέφονται πάλι αποκλειστικά στους δύο τενίστες, όχι (μόνο) λόγω ονόματος και παρελθόντος αλλά με βάση τα μέχρι τώρα πεπραγμένα τους το 2017. Έκαστος από ένα Grand Slam, από δύο ATP Masters και τέσσερις τίτλους στο σύνολο!Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν να σταθεροποιήσουν την απόδοση τους ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Άντι Μάρεϊ διαρρέουν στην ατμόσφαιρα υπονοούμενα για δεύτερο τελικό Fedal στο τρίτο Grand Slam της σεζόν.καιανταμώνουν μόνο στον τελικό της διοργάνωσης. Οι πρώτοι γύροι ενίοτε κρύβουν παγίδες, τις οποίες αμφότεροι δεν έχουν αποφύγει στο παρελθόν. Το πρώτο τους σημαντικό εμπόδιο προκύπτει με βάση τη χαρτογράφηση του ταμπλό στα προημιτελικά, όπου ο Ισπανός βρίσκει το Μαρίν Τσίλιτς και ο Ελβετός τον Μίλος Ράονιτς που του είχε φράξει πέρυσι το δρόμο προς τον τελικό.Τα αποθέματα ενέργειας του Φέντερερ που έχει πατήσει τα 35 του χρόνια αλλά και η ευθραυστότητα των γονάτων του Ναδάλ, επίσης αποτελούν απειλή για τη διεξαγωγή τουΠριν από έναν χρόνο οήταν ο πρώτος τενίστας μετά το 1969 και το Ροντ Λέιβερ, που κρατούσε ταυτόχρονα τους τίτλους και στα τέσσερα Grand Slam. Ο Νόλε πασχίζει να «θυμηθεί» το τένις του από την αρχή του 2017, αλλά αποδεικνύεται αρκετά δύσκολο, υποχωρώντας στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά μετά το 2009.Στα court του SW19 θα επιχειρήσει να υπενθυμίσει ότι παραμένει στην ελίτ του αθλήματος. Αυτό όμως απαιτεί την παρουσία του τουλάχιστον στονπαραμένει στο νούμερο ένα της παγκόσμιας κατάταξης, παρότι οι εμφανίσεις που το υπενθυμίζουν δεν είναι πολλές από την αρχή του 2017. Χαμηλές πτήσης στις γρήγορες επιφάνειες, υπενθύμισε στο χώμα του Roland Garros τις ικανότητες του φτάνοντας στα ημιτελικά, όπου και αποκλείστηκε από τον Σταν Βαβρίνκα.Στο Wimbledon ο Μάρεϊ παράγει τα καλύτερα του αποτελέσματα, καθώς μετρά δύο κατακτήσεις και μια παρουσία στον τελικό την τελευταία τετραετία. Πάντως η διασταύρωση με τον Βαβρίνκα στα προημιτελικά αυξάνει τη δυσκολία της φετινής αποστολής του, η οποία απαιτεί τουλάχιστον την κόντρα με τον Ελβετό ο οποίος τον απέκλεισε στον ημιτελικό του Roland Garros.και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Σκωτσέζου και στην περίπτωση του Σέρβου.είναι μια περίπτωση μοναδική. Στο μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του δεν συνυπολογιζόταν στην αφρόκρεμα. Λογιζόταν κάτω από τους Fantastic Four (Φέντερερ, Ναδάλ, Μάρεϊ, Τζόκοβιτς)…Στα 28 του χρόνια ο Βαβρίνκα κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam, το Αυστραλιανό Όπεν το 2014 και ακολούθησαν άλλα δύο. Το Roland Garros το 2015 και το US Open το 2016.Μπαίνοντας στα courts του Wimbledon ο 32χρονος Ελβετός βρίσκεται ενώπιον της πρόκλησης να κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο Grand Slam που λείπει από τη συλλογή του.Ο Βαβρίνκα αποτελεί ένα σπάνιο πρότυπο τενίστα. Ήθελε να μπει στην ελίτ του αθλήματος και το πέτυχε. Δεν έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του όταν αυτό συνέβη και πλέον ουδείς μπορεί να του αρνηθεί ότι ανήκει σε αυτή την παρέα. Ο προημιτελικός με το Μάρεϊ είναι το πρώτο μεγάλο ραντεβού του και ίσως όχι το μοναδικό στη διοργάνωση… Οτιδήποτε πάντως λιγότερο από τονδε θα είναι επιτυχία γι’ αυτόν.Τα αουτσάιντερ που ανατρέπουν τα δεδομένα και ξεπερνούν τις προσδοκίες ανέκαθεν αποτελούσαν το ελατήριο που εκτόξευε το ενδιαφέρον και τα όνειρα των «αδυνάτων». Ο περυσινός φιναλίστ Μίλος Ράονιτς κι ο νικητής του US Open το 2014 Μαρίν Τσίλιτς ίσως εκφράζουν με τον πιο δυνατό τρόπο το ενδεχόμενο της έκπληξης.Ωστόσο κάθε άλλη περίπτωση πλην των Fantastic Four και του Στάνισλας Βαβρίνκα θα προξενήσει θόρυβο «βόμβας»!