Περιμένοντας το φωτεινό Άστρο...

Μπαίνουμε σιγά – σιγά στην περίοδο των ευχολόγιων προς και από κάθε κατεύθυνση τιμώντας άπαντες οι καλοπροέραιτοι την Γέννηση του Θεανθρώπου και την έλευση του Νέου Έτους..



Στην ποδοσφαιρική κοινωνία επ’ ονόματι Super League Greece που από χθες τελείται σιγή αγωνιστικής αργίας, οι ευχές φέτος έχουν πιο συγκεκριμένες κατευθύνσεις κι αυτό δεν οφείλεται μονάχα στην διαρκή προσπάθεια επιβίωσης του χώρου στη λαίλαπα της οικονοικής κρίσης.



Έτσι κι αλλιώς, το να ευχηθείς σε κάποιον για την Υγεία του είναι σαφώς πιο ρεαλιστικό έτσι όπως στερεύουν ολοένα και περισσότερες «κάνουλες» οικονομικής ευημερίας στο χώρο!



Ανέκαθεν πάντως, αυτές που παραμένουν διαχρονικές είναι η ευχές για «Φώτιση», «Αγάπη» με πρακτικά παράγωγα τις έννοιες της κατανόησης, της σύνεσης και της κάθε λογής εγκράτειας...



Τι είναι αυτό όμως που πρέπει να περιμένουμε να.. «φωτίσει» για να πορευθούμε με αισιοδοξία στο μέλλον και το 2017; Η κατεύθυνση της λάμψης από το «Άστρο Φωτεινό» προφανώς πρέπει να προσδιορίζεται στους ξεκάθαρες αντιλήψεις που έχει ο καθένας άμεσα ή έμμεσα (τους έχει όλους ανάγκη ο χώρος) εμπλεκόμενος με το πολύπαθο Ελληνικό ποδόσφαιρο!



Μια μικρή αναδρομή στο τι έγινε στη χρονιά που φεύγει, αρκεί προκειμένου να γίνουν κατανοητά όλα αυτά που λέμε..



Πόσο εύκολο άραγε είναι να ευχόμαστε σε «αντιμαχόμενες» παρατάξεις; Πόσο ειλικρινές είναι να στέλνονται ευχετήριες κάρτες από ανθρώπους ή φορείς οι οποίοι μέσα (και) στο 2016 δεν ενήργησαν με ανιδιοτέλεια;



Οι παράγοντες του ποδοσφαίρου με ή χωρίς συλλογική τοποθέτηση έχουν εκ των πραγμάτων δύναμη, ασκώντας επιρροή, έχουν όμως και το μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τα θετικά και τα αρνητικά στο τέλος της ημέρας (in the end of the day, όπως έλεγε συνεχώς εκείνος ο Ρουμάνος Ίλιε Ντουμιτρέσκου κόβοντας βόλτες με τα λουστρινέ παπούτσια στον πάγκο της ΑΕΚ της προ 2004 εποχής!).



Μήπως ήρθε η ώρα να ευχηθούμε ΕΙΡΗΝΗ στην ποδοσφαιρική κοινωνία του Κωστάκη Κουτσοκούμνη - του λαοφιλούς αθλήματος δηλαδή που τελεί ΚΙ ΑΥΤΟ υπό την Εποπτεία των Διεθνών Θεσμών - της διαρκούς και διαρκώς προβαλλόμενης (και από.. «αντιμαχόμενα» ΜΜΕ, δυστυχώς) αμφισβήτησης;



Να παρακαλέσουμε κι όχι μόνον να ευχηθούμε πλέον για ΕΙΡΗΝΗ σε έναν χώρο όπου η σύμπνοια απόψεων για το καλό του αθλήματος περιορίζεται σε ιδέες – πάλι καλά που υπάρχουν και τέτοιες – του Χρήστου Πανόπουλο περί της αναδιοργάνωσης της μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας μπας και γίνει κάποια στιγμή προσιτή στο εμπορικό της κομμάτι και προπάντων στην πληγωμένη συνείδηση των φιλάθλων.



Τι αξία άραγε μπορεί να έχουν ευχολόγια περί, πάταξης των κάθε λογής «εγκληματικών οργανώσεων» και λοιπών αρρωστημένων δογμάτων, εάν όλα αυτά τα ψάξουμε μέσα στο νέο χρόνο με 2-3 άσκοπες… παύσεις των αγωνιστικών δραστηριοτήτων ή τη συνέχεια του «πολέμου» προπαγάνδας κι εντυπώσεων δίχως πριν κάνουν ΑΠΑΝΤΕΣ την αυτοκριτική τους για το πώς διαχειρίζονται την συγκεκριμένη Κρίση;



Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να μπούμε στον θερμό, από συνεχέις αγωνιστικές δραστηριότητες, Γενάρη ας είναι ένα χρονικό περιθώριο έτσι ώστε ο καθένας να αισθανθεί την ανάγκη αναζήτησης του Ταπεινού, του Ωραίου και του Ελπιδοφόρου έτσι ώστε μπαίνοντας στο 2017 να ξέρουμε τι πραγματικά θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε..



Τα υπόλοιπα, ας τα αφήσουμε στην αύρα του «Φωτεινού Άστρου», με την ευχή στους φιλάθλους του Ολυμπιακού να βρει η ομάδα τους την γαλήνη στην άμυνα. Στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να βρει η ομάδα του την Ηρεμία και την «καθαρή σκέψη» με την έλευση του νέου προπονητή. Στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να βρει ομάδα τον επιθετικό Santa Claus, όπως το έχει κάνει παλιότερα ΚΑΙ ο… Κλάους Αθανασιάδης! Στους φιλάθλους της ΑΕΚ την ευχή μπάς και πάψουν τα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ να μοιάζουν, στην ροή και το φινάλε τους, με ταινίες σκηνοθετημένες από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ ή και τον Κουεντίν Ταραντίνο (!!) και σε όλους τους υπόλοιπους φιλάθλους να δούνε στο γήπεδο αυτό που πραγματικά περιμένουν ευγνωμονόντας για το κάθε λεπτό της ώρας που δίνουν σε ότι λατρεύουν, θέλοντας να εξακολουθούν να το αγαπάνε χωρίς κανείς να τους το απαγορεύει…



«…καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»