Σλούκας: "Πέρασα δύσκολα" (PHOTO)

Υστερα απ τη πιο δυσκολη εβδομαδα της ζωης μου,θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και τον καθενα ξεχωριστά για τα μηνύματα συμπαράστασης στο πένθος της απώλειας του αγαπημένου μου πατέρα . I would like to thank each and everyone for their support during this difficult time for me and my family #fightcancer