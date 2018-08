Ελπίζει σε μια καλή κλήρωση ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να μάθει τον αντίπαλό του στα play off του Europa League, στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νιόν της Ελβετίας (14:30). Οι «ερυθρόλευκοι» θα μπουν στην κληρωτίδα μαζί με τη Λουκέρνη την οποία αντιμετωπίζουν στον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης και ελπίζουν πως θα αποφύγουν ομάδες όπως η Λειψία, η Χιμπέρνιαν και η Μπέρνλι. Οι αναμετρήσεις των play off θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Αυγούστου.Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού:Λειψία (Γερμανία)-Κραϊόβα (Ρουμανία)Χιμπέρνιαν (Σκωτία)-Μόλντε (Νορβηγία)Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (Σερβία)-Μπρόντμπι (Δανία)Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)Μπασακσεχίρ (Τουρκία)-Μπέρνλι (Αγγλία)Από την πλευρά της, η ΑΕΚ αν δεν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σέλτικς, τότε θα αντιμετωπίσει στα play off του Europa League έναν από τους παρακάτω αντιπάλους:Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Ζρίνσκι (Βοσνία)Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)-Βαλούρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία)Σπάρτακς Γιουρμάλα (Λετονία)-Σουντούβα (Λιθουανία)Δε Νιού Σεντς (Ουαλία)-Μίντιλαντ (Δανία)Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)-Κουκές (Αλβανία)Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά θα αγωνιστεί κατευθείαν στους ομίλους του Europa League, να αποκλειστεί από τη Σπαρτάκ Μόσχας ή από τον νικητή του ζευγαριού Μπενφίκα-Φενέρμπαχτσε, στα play off του Champions League.