Οι ημερομηνίες των ημιτελικών του Champions League

Άγιαξ-Τότεναμ και Μπαρτσελόνα-Λίβερπουλ έμαθαν πότε θα τεθούν αντιμέτωπες, με την αρχή να γίνεται την Τρίτη 30 Απριλίου στις 22:00.



Η Τότεναμ θα υποδεχτεί τον Άγιαξ, στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό, ενώ η ρεβάνς έχει οριστεί την Τετάρτη 8 Μαΐου στο «Johan Cruijff Arena».



Στο άλλο ζευγάρι, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Λίβερπουλ στο «Καμπ Νου» την Πρωτομαγιά στις 22:00, με τον επαναληπτικό να ορίζεται έξι ημέρες αργότερα την Τρίτη 7 Μαΐου στο «Άνφιλντ».

🗓️ SEMI-FINALS 🗓️



Tottenham v Ajax

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tuesday 30 April

🇳🇱 Wednesday 8 May



Barcelona v Liverpool

🇪🇸 Wednesday 1 May

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tuesday 7 May#UCL pic.twitter.com/2J0GKMbM8N