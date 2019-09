Τρίτο βραβείο για τον Γιαννούλης

Ο Δημήτρης Γιαννούλης κατέκτησε το τρίτο βραβείο του για το μήνα Αύγουστο, κάνοντας για πρώτη φορά το τρεμπλ. Ο Έλληνας αριστερός μπακ έγινε ο πρώτος παίκτης του “Δικέφαλου” του Βορρά, που καταφέρνει κάτι τέτοιο.Η σχετική ανακοίνωση των νταμπλούχων Ελλάδος: “Ιστορική επίδοση για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης του Δικεφάλου που κατακτά και τα τρία βραβεία του μήνα, μετά και την νίκη του στον διαγωνισμό για nak Play of the Month Αυγούστου.Ο Δημήτρης Γιαννούλης μπήκε… φουριόζος στη σεζόν και οι διακρίσεις του μπορούν να το αποδείξουν περίτρανα. Μετά τις νίκες του σε 11888 MVP και Regency Casino Best Goal, o αριστερός μπακ του Δικεφάλου κέρδισε και το nak Play of the Month, συγκεντρώνοντας το 62,11% των ψήφων του κοινού.Αυτή τη φορά όμως χρωστάει πολλά και στους συμπαίκτες του, καθώς η ενέργεια που του χάρισε το βραβείο ήταν αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς στην αναμέτρηση της Τούμπας κόντρα στον Άγιαξ.Ο Τσούμπα Άκπομ ολοκλήρωσε ιδανικά μία υπέροχη φάση που ξεκίνησε από τον Φερνάντο Βαρέλα και με με άψογη ανάπτυξη έφτασε στον Γιαννούλη , ο οποίος «σέρβιρε» στον Άγγλο φορ.Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Λέο Μάτος με την κίνηση που έκανε στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ κόντρα στον Αίαντα, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης με την απόκρουση στο πέναλτι του Τάντιτς στον επαναληπτικό του Johan Cruyff Arena.Θυμηθείτε την ενέργεια του Δημήτρη Γιαννούλη μέσω PAOK TV και εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι του Δικεφάλου στο You Tube για να μαθαίνετε πρώτοι με εικόνα και ήχο όλα τα τελευταία νέα της ομάδας μας”.Το σχετικό βίντεο: