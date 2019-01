Μήνυμα ΠΑΟΚ σε Μπαρτσελόνα

Ο ΠΑΟΚ ένιωσε μεγάλη πίεση από τους οπαδούς του και τα ΜΜΕ για να αποκτήσει μέσο για τον άξονα. Μέχρι που ανακοίνωσε τον Γιόσιπ Μίσιτς, ο οποίος μάλιστα έκανε ντεμπούτο με γκολ. Ό,τι καλύτερο, δηλαδή, για τους "ασπρόμαυρους". Παρόμοια πίεση γνώρισε και η Μπαρτσελόνα μέχρι να ανακοινώσει την Τετάρτη (23/1) την απόκτηση του Φρένκι Ντε Γιονγκ.

Οι "ασπρόμαυροι", όταν απέκτησαν τον Κροάτη μέσο, ανακοίνωσαν τη μεταγραφή με έναν μάλλον ιδιαίτερο τρόπο. Κάτι παρόμοιο έπραξαν κι οι Καταλανοί, σε ό,τι αφορά στην ανακοίνωση απόκτησης του νεαρού Ολλανδού παίκτη. Έτσι, ο ΠΑΟΚ, ως συμπάσχων, έστειλε μήνυμα... συμπαράστασης στην Μπαρτσελόνα για την πίεση που της ασκήθηκε.



Τις ανακοινώσεις στους επίσημους λογαριασμούς των δύο ομάδων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και το μήνυμα του ΠΑΟΚ στην Μπαρτσελόνα, μπορείτε να τα δείτε πιο κάτω:



We had the same problem last week @FCBarcelona and we announced Josip Misic. https://t.co/HGngV0amn9. He scored on his debut. Hope the best for De Jong too... #PAOK #TheFutureIsHere #transfers https://t.co/1ThdNaHgAt