Πολυτιμότερος με Πανιώνιο ο Αζεβέδο

Ο Μάρσιο Αζεβέδο αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης του ΠΑΟΚ, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανιώνιο, για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος. Ο παίκτης του «Δικέφαλου» του Βορρά συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στη ψηφοφορία που πραγματοποίησε η επίσημη ιστοσελίδα των «ασπρόμαυρων».Αναλυτικά: «Ο Μάρσιο Αζεβέδο αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Πανιώνιο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.Ο ΠΑΟΚ πήγε αποφασισμένος στη Νέα Σμύρνη με σκοπό να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας από το πρώτο παιχνίδι. Η αποστολή στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.Εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και τελικό αποτέλεσμα 1-3, ένα σκορ που δίνει ελάχιστες ελπίδες στον Πανιώνιο ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας.Ένα από τα κομβικά πρόσωπα της αναμέτρησης ήταν ο Μάρσιο Αζεβέδο . Ο Βραζιλιάνος ακραίος αμυντικός πήρε θέση στο αρχικό σχήμα και πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Πολλά τρεξίματα, άψογη αμυντική συμπεριφορά και μεγάλη συμμετοχή στο επιθετικό κομμάτι, έχοντας και μία ασίστ στο γκολ του Πρίγιοβιτς με εξαιρετική σέντρα.Στην ψηφοφορία για το Fans’ Man of the Match του αγώνα στη Λαμία, το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, επέλεξε τον Αζεβέδο ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης με ποσοστό 29,31%. Στην δεύτερη θέση έμεινε ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς , ο οποίος πέτυχε το 20ο του γκολ την φετινή σεζόν, ενώ στην τρίτη θέση κατετάγη ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ , που πέρασε σαν αλλαγή και πέτυχε το τρίτο τέρμα του Δικεφάλου με όμορφο σουτ».