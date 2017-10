Ο πολυτιμότερος κ. Μαουρίσιο

Κάθε άλλο παρά … έκπληξη θα μπορούσε να θεωρηθεί η ανάδειξη του Μαουρίσιο ως πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του νικηφόρου αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Μέσα από την καθιερωμένη διαδικτυακή ψηφοφορία που διοργανώνει η ΠΑΕ, ο Βραζιλιάνος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος της προτίμησης του κόσμου με σημαντική διαφορά από τους άλλους κατακτώντας τον σχετικό τίτλο. Αναλυτικά όλα όσα αναφέρει η ΠΑΕ στην επίσημη ιστοσελίδα της σχετικά: «Ο Μαουρίσιο αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην Λαμία για την 7η αγωνιστική της Super League Σoυρωτή.



Πραγματοποιώντας μία πειστική εμφάνιση που συνδύασε θέαμα και ουσία, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 4-0 της Λαμίας στο γήπεδο της Τούμπας για την 7η αγωνιστική της Super League, συνέχισε με το απόλυτο στην έδρα του και σκαρφάλωσε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.



Εκ των κορυφαίων του Δικεφάλου ο Μαουρίσιο . Ο Βραζιλιάνος άσος δείχνει να προσαρμόζεται πλήρως στα νέα δεδομένα της καριέρας του και εμφανίζεται συνεχώς βελτιωμένος. Κόντρα στους νεοφώτιστους ήταν εξαιρετικός. Αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό της ομάδας, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο επιθετικό κομμάτι με πολλές μεταβιβάσεις, ενώ βοήθησε και στα μετόπισθεν με σωστές τοποθετήσεις και έγκαιρες επεμβάσεις.



Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης, που διεξήχθη μέσω του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ο Μαουρίσιο διέλυσε τον ανταγωνισμό συγκέντρωσε το 67,7% των ψήφων και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο. Στην δεύτερη θέση έμεινε ο Πρίγιοβιτς και στην τρίτη ο Πέλκας , οι οποίοι ήταν και οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές από τους υπόλοιπους που είχαν διψήφιο ποσοστό».