Ερυθρόλευκος ο Ανσαριφάρντ

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και τυπικά ο Καρίμ Ανσαριφάρντ.Ο Ιρανός φορ, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του την Πέμπτη, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την απόκτησή του την Παρασκευή το πρωί.Ο πρώην παίκτης του Πανιωνίου, πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με τους Πειραιώτες.«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Καρίμ Ανσαριφάρντ» αναφέρει η ανακοίνωση των πρωταθλητών Ελλάδας.To who is who του Ανσαριφάρντ:Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ (1.86μ.) γεννήθηκε στις 3/4/1990, στο Αρδαβίλ του Ιράν. Πρόκειται για έναν διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται στην επίθεση. Άρχισε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Saipa FC, ομάδα της Persian Gulf Pro League. Αφού αγωνίστηκε -από το 2007 ως και το 2012- και στην πρώτη της ομάδα, μετακόμισε στην Persepolis FC. Το καλοκαίρι του 2013 αποφάσισε να κάνει προχωρήσει στην καριέρα του, παραμένοντας ωστόσο στο ίδιο πρωτάθλημα, μετακομίζοντας στην Tractor Sazi FC.Το καλοκαίρι του 2014 έκανε το άλμα, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της CA Osasuna από την Ισπανία. Μετά από έναν χρόνο στην Ιβηρική, το καλοκαίρι του 2015 ο Καρίμ ήρθε στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Πανιωνίου. Αγωνίστηκε εκεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο, αποδεικνύοντας πόσο σπουδαίος παίκτης είναι. Την σεζόν 2015-16 φόρεσε τα κυανέρυθρα σε 36 επίσημα ματς, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, σημειώνοντας 10 γκολ και δίνοντας 2 ασίστ. Φέτος, μέχρι τώρα, μετρούσε 15 αγώνες, 5 γκολ και 3 ασίστ!Όσον αφορά στην Εθνική Ιράν, έχει φορέσει συνολικά 78 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο (σ.σ.: άρχισε από την U17, φτάνοντας ως και τη μεγάλη ομάδα) σκοράροντας 22 φορές και δίνοντας 4 ασίστ. Κορυφαία στιγμή, με την Εθνική του, ήταν η συμμετοχή στο Μουντιάλ του 2014, στη Βραζιλία. Με το Ιράν έχει συμμετοχή και στο Ασιατικό Κύπελλο, όπου έφτασε ως και τα προημιτελικά.