Διήμερο εκδηλώσεων για τον Ευγένιο Γκέραρντ

Μπήκαμε στην τελική ευθεία για τη μεγάλη βραδιά του Ευγένιου Γκέραρντ. Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο «Θόδωρος Βαρδινογιάννης» θα διεξαχθεί το παιχνίδι μεταξύ , «παιδιά» vs «φίλων» του Ευγένιου . Παράλληλα, οι διοργανωτές έχουν προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων, happenings και εκπλήξεις, με την πολύτιμη βοήθεια και των ανθρώπων της ΕΠΣ Ηρακλείου, οι οποίες θα ξεκινήσουν μία ώρα πριν από τη σέντρα του παιχνιδιού , δηλαδή στις 5μμ. Να υπενθυμίσουμε ότι το παιχνίδι θα αρχίσει στις 6μμ. και θα έχει διπλή τηλεοπτική κάλυψη.Τα κανάλια novasports, ετοιμάζουν την παραμονή της μεγάλης γιορτής , ζωντανές συνδέσεις με το Ηράκλειο, ενώ τη Δευτέρα θα μεταδώσουν απευθείας το παιχνίδι.Τη Κυριακή 19 του μηνός και στο περιθώριο του ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, έχει προγραμματιστεί ζωντανή σύνδεση των καναλιών novasports με το «Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο», όπου θα βρίσκονται τα «παιδιά του Γκέραρντ», προκειμένου να θυμηθούν τις παλιές καλές εποχές. Θα πάρουν τις θέσεις που είχαν στα αποδυτήρια, την περίοδο κατά την οποία έπαιζαν στην ομάδα του ΟΦΗ. Τη Δευτέρα, το «pre game» θα αρχίσει στις 5μμ. και μία ώρα αργότερα θα μεταδοθεί απευθείας το παιχνίδι.Το ίδιο βράδυ τη… «σκυτάλη» της εικόνας, θα πάρει και ο όμιλος της ΚΡΗΤΗ TV o οποίος εκτός από τη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση του παιχνιδιού, θα προβάλει ξεχωριστά ρεπορτάζ για τη μεγάλη βραδιά.ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΠαράλληλα το ίδιο βράδυ, θα τιμηθεί και ο αξέχαστος Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και δημιούργησε μαζί με τον Ευγένιο τον μεγάλο ΟΦΗ, αλλά και το "ΣΠΙΤΙ" του ΟΦΗ, το «Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο», το οποίο αποτελεί ένα από τα καλύτερα προπονητικά κέντρα στην Ελλάδα, αφήνοντάς το παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές ποδοσφαιριστών.Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥΗ τιμή του εισιτηρίου είναι ενδεικτική (1 ευρώ) και όλα τα έσοδα θα διατεθούν από την οικογένεια του Ευγένιου Γκέραρντ στο «Αθλητικό Σωματείο ΑΜΕΑ, Τάλως» και στην «Εθελοντική ομάδα Ηρακλείου, Give».Τα σημεία προπώλησης των εισιτηρίων είναι τα εξής:S/M ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΧ (Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΘΕΡΙΣΣΟ)COSMOS SPORTΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Θ.ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥPASTARELLA ΣΤΟ TALOS PLAZAIN SPOT CAFE ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥTHE CUP COFFEE AND MORE ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 11ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑΣτη διάθεση των διοργανωτών βρίσκονται οι εμφανίσεις που θα φορέσουν οι δύο ομάδες του φιλικού αγώνα.