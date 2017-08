Εθνική μες στη μόδα

Την ανακοίνωση της συνεργασίας της εθνικής ομάδας με την εταιρία μόδας Prince Oliver, γνωστοποίησε η ΕΠΟ.



Αναλυτικά:



Στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τα επόμενα τρία χρόνια θα βρίσκεται η κορυφαία εταιρία μόδας, η Prince Oliver.



Η ΕΠΟ και η Prince Oliver με μεγάλη χαρά ανακοινώνουν ότι η Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου θα συνεχίσει την προσπάθειά της για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2018, με το απόλυτο στιλ της Prince Oliver η οποία θα είναι o Επίσημος Προμηθευτής Πολιτικής Ενδυμασίας των διεθνών ποδοσφαιριστών, των μελών του τεχνικού τιμ και των στελεχών της ΕΠΟ.



Από σήμερα, και για όλη τη διάρκεια των επίσημων υποχρεώσεων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 και για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο 2020, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές στις επίσημες εμφανίσεις τους εντός και εκτός συνόρων θα φορούν τη νέα επίσημη σειρά ενδυμάτων με την υπογραφή της Prince Oliver που περιλαμβάνει κοστούμια, πουκάμισα, γραβάτες, ζώνες, παπούτσια, καθώς και casual ενδυμασία και πολλά αξεσουάρ.



Εκ μέρους της Ομοσπονδίας, ο κ. Τάκης Παπαχρήστος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, δήλωσε:



"Με χαρά υποδεχόμαστε σήμερα άλλο ένα μέλος στην ευρεία οικογένεια της Εθνικής Ομάδας, την κορυφαία εταιρεία μόδας Prince Oliver, που για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι επίσημος προμηθευτής πολιτικής ενδυμασίας των διεθνών μας. Την ίδια χαρά διαπιστώνω ότι μοιράζεται μαζί μας η Prince Oliver, καθώς συνδέεται χορηγικά με την ομάδα που υποστηρίζουν όλοι οι Έλληνες και που κατ’ επανάληψη μας έχει κάνει υπερήφανους. Η Εθνική Ομάδα δεν σταματά να είναι το πιο αναγνωρίσιμο και περιζήτητο ποδοσφαιρικό brand και γι’ αυτό τον λόγο η Ομοσπονδία ευχαριστεί τους διεθνείς που την έχουν υπηρετήσει και την υπηρετούν και της έχουν δώσει αγωνιστική και εμπορική αξία. Εκ μέρους της ΕΠΟ ευχαριστώ και την Prince Oliver για τη συνεργασία της και τη θετική διάθεση που προσφέρει στην Εθνική Ομάδα".



Το μότο της Prince Oliver ως fashion supporter είναι "I make the difference, we make the difference". Μέσα από την άψογη αλλά και άνετη εμφάνιση θέλει να δώσει την επιπλέον σιγουριά και αυτοπεποίθηση που χρειάζεται το κάθε στέλεχος της ομάδας, ώστε κάνοντας τη διαφορά (I make the difference) να ενισχύσει και το σύνολο - την ομάδα - για να κάνει τη διαφορά (We make the difference) και να πρωταγωνιστήσει σε όλα τα επίπεδα.



Με την υποστήριξη της Prince Oliver προς την Εθνική, αλλά και όπως διαχρονικά κάνει η εταιρεία συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η πιο πετυχημένη ομάδα, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης της καρδιάς μας, θα έχει επιπλέον πολλές επιτυχίες. Ευχόμαστε στην Εθνική Ελλάδος να συνεχίσει να ενώνει όλους τους Έλληνες και να τους κάνει Εθνικά Υπερήφανους!