«Ο Λέσκοτ ξέχασε να φορέσει παντελόνι» (photo)

Here what's Lescott doing with nae breeks on🤔 pic.twitter.com/w7a5j2efUV — Connor McDonald (@connormcdd) August 25, 2018

Fs I thought Lescott had no trousers on there 😂 pic.twitter.com/YNSSJCexxQ — David (@Mackay87David) August 25, 2018

For a moment I thought Joleon Lescott was sat on Sky Sports in his underwear 😂



#WOLMCI pic.twitter.com/c6UcwcpKFY — RobWD (@Tricki_D) August 25, 2018

Ok real talk, I thought Joleon Lescott forgot to put on trousers pic.twitter.com/UxCjVxYZmC — Mark (@TheBoySeggy) August 25, 2018

Has Lescott got shorts on 😂 pic.twitter.com/74hscd08yu — Sam (@Sam7466) August 25, 2018

Looks like Lescott forgot to throw his kecks on this morning pic.twitter.com/SvH1sOjBbh — Tim Parry (@timdogg03) August 25, 2018

Η εμφάνιση του Τζολέον Λέσκοτ στο pre game της αναμέτρησης μεταξύ της Γουλβς με τη Μάντσεστερ Σίτι θα συζητιέται για αρκετό καιρό στην Αγγλία. Αιτία στάθηκε το καφέ παντελόνι που φορούσε ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, το οποίο με τον φωτισμό που υπήρχε έδινε την εντύπωση στους τηλεθεατές, πως ο 36χρονος αμυντικός εμφανίστηκε χωρίς να φοράει παντελόνι. Ο Λέσκοτ κλήθηκε να σχολιάσει την αναμέτρηση των δυο ομάδων, στις οποίες έχει αγωνιστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Στη Γουλβς ο Λέσκοτ έχει αγωνιστεί από το 2000 έως το 2006, ενώ στη Μάντσεστερ Σίτι έχει αγωνιστεί από το 2009 έως το 2014.Οι αντιδράσεις των Άγγλων στο Twitter: