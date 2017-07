Το «Game of Thrones» στην προπόνηση της Γιουνάιτεντ! (video)

Δύο από τους πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones» και φανατικοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την προπόνηση της αγαπημένης τους ομάδας στο Λος Άντζελες.Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται στις ΗΠΑ για προετοιμασία και κατά την διάρκεια προπόνησης στο UCLA, δέχτηκε την επίσκεψη των Iain Glen και Conleth Hill, οι οποίοι υποδύονται τους Jorah Mormont και Varys αντίστοιχα στο «Game of Thrones».Οι δύο ηθοποιοί και φίλοι των «κόκκινων διαβόλων», βρίσκονται στο Λος Άντζελες εν' όψει της πρεμιέρας της 7ης σεζόν της σειράς και δήλωσαν ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να περάσουν λίγη ώρα με τα αστέρια της Γιουνάιτεντ.«Είμαστε τρελοί οπαδοί της Γιουνάιτεντ και προσπαθούμε να παραμείνουμε ψύχραιμοι. Είναι φανταστικό να βλέπουμε τους παίκτες από κοντά και τον Ρομέλου Λουκάκου στην πρώτη του προπόνηση. Υπάρχουν πολλοί φίλοι της Γιουνάιτεντ στο cast και όλοι ζηλεύουν που είμαστε εδώ», είπε ο Glen, ενώ ο Conleth πρόσθεσε:«Είναι όνειρο το να είμαι εδώ και να τους βλέπω από τόσο κοντά. Ήταν μεγάλη ευχαρίστησή μου που μίλησα με τον Ζοσέ και τους παίκτες. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν».Οι δύο ηθοποιοί, ρωτήθηκαν για το ποιος παίκτης της Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να ...φτάσει μακριά στο «Game of Thrones» και ανέφεραν τους Πογκμπά και Λουκάκου, καθώς δύσκολα θα μπορούσαν να νικηθούν λόγω σωματικής διάπλασης!Δείτε το σχετικό video: