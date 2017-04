Τα άκουσε ο Μπατσουαγί (photo)

Ο Μισέλ Μπατσουαγί θέλησε να ευχηθεί καλή ανάρρωση στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, όμως αυτό δεν άρεσε στους φιλάθλους της Τσέλσι. Ο Βέλγος επιθετικός φωτογραφήθηκε με μια φανέλα του Σουηδού επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Άσχετα με το χρώμα, εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Γνωρίζοντάς τον, θα είναι παιχνιδάκι».

#NoMatterTheColor 🔵🔴 wishing @Ibra_official a speedy and perfect recovery. Knowing the guy, it should be a child's play 👊💪 #ZlatanFact pic.twitter.com/z4gbCFPrNy