Νέος Εισαγωγέας-Διανομέας στην Ελλάδα Massey Ferguson.

Η Massey Ferguson, παγκόσμιο brand της AGCO (NYSE:AGCO), όρισε την εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη, Εισαγωγέα-Διανομέα για όλη τη σειρά γκάμα αγροτικών μηχανημάτων της στην Ελλάδα.



Η νέα συμφωνία (franchise) αποτελεί τμήμα της στρατηγικής έμφασης της Massey Ferguson στην αναβάθμιση της εμπειρίας του τελικού χρήστη από τη μάρκα και στην ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας του δικτύου διανομής. Στόχος είναι η επίτευξη επικερδούς ανάπτυξης για τους πελάτες, τους εμπόρους και τη μάρκα MF, κάτι που θα αυξήσει τόσο την ικανοποίηση των πελατών όσο και το μερίδιο αγοράς.



Η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη, μία οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1922, έχει αναπτύξει πολυδιάστατη δραστηριότητα και είναι βασικός διανομέας στον κλάδο της αυτοκίνησης στην Ελλάδα, σε τομείς όπως μηχανήματα έργων, αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα κινητήρες και περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα, με ένα μεγάλο υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο Μονάδες περιλαμβάνουν γραφεία, εκθέσεις, συνεργεία, αποθήκες ανταλλακτικών και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη έχει ιστορικούς δεσμούς με την Massey Ferguson, καθώς πριν από 25 χρόνια σχεδόν είχε αναλάβει τη διανομή προϊόντων MF στην Ελλάδας.



«Ο όμιλος Σαρακάκη είναι εξαιρετικά έμπειρος εισαγωγέας και διανομέας εξοπλισμού» δήλωσε ο Φρεντερίκ Μορό, Brand Business Manager, Massey Ferguson Distributor Markets, Κεντρικής & Δυτικής Ευρώπης. «Η εταιρεία έχει ισχυρή φήμη βασισμένη στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και τις αξιόπιστες συνεργασίες και θα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες της Massey Ferguson. Η συμφωνία θα δώσει νέα ώθηση στις δραστηριότητες της MF στην Ελλάδα και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ομάδα της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη.»



Ο Όμιλος Σαρακάκης θα είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις και την υποστήριξη after-sales όλης της σειράς προϊόντων MF που περιλαμβάνει τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, εργαλεία διαχείρισης σανού & ζωοτροφών και εξοπλισμό διαχείρισης υλικών. Η λειτουργία της Massey Ferguson πρόκειται να ενσωματωθεί στον Τομέα Επαγγελματικών Οχημάτων & Μηχανημάτων του Ομίλου υπό τη Διεύθυνση του Φίλιππου Μενάγια. Ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου, Γιάννης Παπαβασιλείου θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και λειτουργία της επιχειρηματικής μονάδας Saracakis MF (Massey Ferguson) στην Ελλάδα.

Ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου, Γιώργος Παππάς δήλωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που αναλαμβάνουμε τη διανομής προϊόντων της αναγνωρισμένης μάρκας Massey Ferguson που είναι διάσημη και ευυπόληπτη στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να γίνουμε η πρώτη επιλογή για τους πελάτες προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία σε επίπεδο προϊόντων αλλά και υπηρεσιών. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι βασικοί μοχλοί στον τρόπο λειτουργίας μας. Με αυτή τη φιλοσοφία στοχεύουμε στη διασφάλιση της υγειούς ανάπτυξης και κερδοφορίας για τον Όμιλο Σαρακάκη, προσφέροντας παράλληλα ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει τους εργαζόμενους. Η νέα συνεργασία με τη Massey Ferguson μας επιτρέπει να παρέχουμε στους πελάτες μας μία μάρκα ποιότητας με τα υψηλότερα πρότυπα, η οποία προσφέρει στην εταιρεία μας μία συναρπαστική συνεργασία και επιχειρηματική ευκαιρία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε την ολοκληρωμένη σειρά των γεωργικών μηχανημάτων στους πελάτες μας.»



Η Massey Ferguson ετοιμάζει μία σημαντική προϊοντική επέλαση με παρουσιάσεις νέων προϊόντων. Στόχος είναι να προσφέρουμε προϊόντα με την καλύτερη σχέση κόστους/απόδοσης (best value for money) που ικανοποιούν τις ανάγκες των αγροτικών επιχειρήσεων για την επίτευξη εξαιρετικών δεικτών απόδοσης για τους τελικούς χρήστες, μία καλή απόδοση επένδυσης και υψηλές αξίες μεταπώλησης. Η Massey Ferguson πρόσφατα ανακοίνωσε επίσης μία σειρά υπηρεσιών υποστήριξης πελατών που έχουν στόχο την ευκολότερη απόκτηση και λειτουργία αγροτικού εξοπλισμού MF. Γνωστό σαν ‘MF Services’, αυτό το πακέτο προϊοντικών υπηρεσιών περιλαμβάνει χρηματοδότηση, επέκταση εγγυήσεων και τεχνική υποστήριξη, τηλεματική, γεωργικές τεχνολογίες ακριβείας και γνήσια ανταλλακτικά.



Μία πλούσια σειρά μηχανημάτων MF θα εκτίθεται στο περίπτερο του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στην Διεθνή Έκθεση Agrotica 2018 για γεωργικά μηχανήματα, εξοπλισμό και προμηθευτές, που διοργανώνεται από τη ΔΕΘ Helexpo στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης από 1-4 Φεβρουαρίου 2018.