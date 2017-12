Η Anytime στην «AUTOKINHΣΗ 2017».

Οι επισκέπτες του περιπτέρου της Anytime είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τα ασφαλιστικά προγράμματα και να λάβουν επί τόπου οικονομική προσφορά ασφάλισης και πληροφορίες για το ανατρεπτικό «Buy the Mile» από εξειδικευμένα στελέχη της Anytime.Highlights της παρουσίας της Anytime στην έκθεση, αποτέλεσαν τα live radios του ΣΠΟΡ FM 94,6 με τα δίδυμα των γνωστών δημοσιογράφων Αντώνη Καρπετόπουλου - Σταύρου Χονδροθύμιου και Γιάννη Τσαούση - Κώστα Βαϊμάκη, που μετέτρεψαν το περίπτερο σε ραδιοφωνικό στούντιο! Κατά τη διάρκεια των εκπομπών, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί μετέφεραν τον παλμό της έκθεσης στους ακροατές τους και συνομίλησαν με τον Πάνο Κούβαλη, direct business manager της Anytime online και τον Μάρκο Φραγκουλόπουλο, αναπληρώτη γενικό διευθυντή πωλήσεων και marketing της INTERAMERICAN, για επίκαιρα θέματα της ασφάλισης αυτοκινήτου και καινοτόμες εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή της Anytime και της INTERAMERICAN.Ο διαγωνισμός, που έδωσε τη δυνατότητα σε τρεις τυχερούς να αποκτήσουν το ετήσιο value plus συμβόλαιό τους, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και συμμετέχοντας στην κλήρωση, ολοκλήρωσε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο της παρουσία της Αnytime στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 2017». Παρουσία, που υπογράμμισε για μια ακόμη φορά πως η Anytime, η πρώτη direct ασφάλιση στην Ελλάδα, φέρνει άμεσα και πρωτοποριακά την ασφάλεια του αύριο στο σήμερα.