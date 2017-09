Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη διοργάνωση Open House 2017

Από 8 εως 10 Σεπτεμβρίου χιλιάδες λάτρεις της Moto Guzzi αναμένεται να κατακλύσουν τις εγκαταστάσεις του Mandello del Lario για το Open House του 2017. Εκεί θα γίνουν τα γενέθλια της 50στης επετείου του μυθικού V7 και η πρώτη παρουσίαση της ειδικής έκδοσης V9 Bobber “Open House”



Η Moto Guzzi ζεσταίνει τους κινητήρες της και ετοιμάζεται για τη μεγαλειώδη εκδήλωση Open House, το παραδοσιακό ραντεβού αφιερωμένο, όπως κάθε χρόνο, στους Guzzisti αλλά και τους λάτρεις των ωραίων μοτοσυκλετών.



Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στις 15:00, με το άνοιγμα του Μουσείου Moto Guzzi και του καταστήματος. Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, από τις 09:30, θα υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στις γραμμές παραγωγής, στη συναρμολόγηση κινητήρων, όπου γεννιούνται οι μυθικοί δικύλινδροι, καθώς και στην ιστορική αερο-σήραγγα.



Στο Open House 2017 παρουσιάζεται η V9 Bobber Open House, μία ειδική έκδοση με total black εμφάνιση, αφιερωμένη στην εκδήλωση. Η Moto Guzzi V9 Bobber Open House βασίζεται στη γοητευτική V9 Bobber, τονίζοντας την σκοτεινή της ψυχή και είναι εξοπλισμένη με πολυάριθμα γνήσια αξεσουάρ Moto Guzzi, μεταξύ των οποίων το μαύρο κάλυμμα του πίνακα οργάνων, τα προστατευτικά των κυλινδροκεφαλών από ανοδιωμένο αλουμίνιο Billet και οι κομψοί καθρέφτες τύπου Bar End. Οι λάτρεις της μάρκας θα έχουν στη διάθεσή τους 30 Moto Guzzi V9 Boober Open House για ένα ξεχωριστό test ride, με τη συνοδεία ενός εξαιρετικού προσκεκλημένου: του Gianfranco Guareschi, πιλότος, ο οποίος το 2006 και το 2007 νίκησε με τη Moto Guzzi MGS-01 στο Battle of the Twins, στην πίστα της Daytona. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται επί τόπου, ωστόσο έχουν ήδη ανοίξει, μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων, στην πλατφόρμα www.testride.it.



Στο Open House 2017 ο εορτασμός των 50 χρόνων του μύθου V7, μίας μοτοσυκλέτας σύμβολο στην ιστορία της Moto Guzzi, πλαισιώνεται από μία ειδική πρωτοβουλία: όλοι οι κάτοχοι μοντέλου V7 (από το 1967 έως σήμερα) που θα παραβρεθούν στην εκδήλωση, προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας, θα παραλάβουν ένα εξατομικευμένο επετειακό πιστοποιητικό μαζί με μία αναμνηστική φωτογραφία με την πρώτη V7 700 του 1967 και την τελευταία επετειακή έκδοση V7 III Anniversario. Επιπλέον, χάρη στη συνεργασία με τα Ιταλικά Ταχυδρομεία, όλοι οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση Open House μπορούν να παραλάβουν τις δύο επετειακές κάρτες V7 με την ειδική ταχυδρομική σφραγίδα, αφιερωμένη στα 50 χρόνια του μυθικού μοντέλου.



Στο Moto Guzzi Village, στο κέντρο των ιστορικών εγκαταστάσεων του Mandello, θα χτυπά για τρεις μέρες η καρδιά της Moto Guzzi. Τη μουσική επένδυση θα επιμεληθεί ο ραδιοφωνικός σταθμός Virgin Radio, με απευθείας συνδέσεις το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις οικοδεσπότης θα είναι ο Ringo. Οι καλύτεροι Ιταλοί customizers θα εντυπωσιάσουν με τις δημιουργίες τους, μεταξύ των οποίων και οι μοτοσυκλέτες που πρωταγωνίστησαν στην τηλεοπτική εκπομπή Lord of The Bikes, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη δεύτερη σεζόν της στο SKY Uno HD.



To Moto Guzzi Village, θα αποτελέσει και το σημείο συνάντησης για τις εγγραφές στα test ride των διαθέσιμων μοντέλων της γκάμας, που προσφέρονται όπως πάντα δωρεάν. Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από την παραδοσιακή ιταλική κουζίνα, με αναψυκτικά και πιάτα γκουρμέ που θα παρασκευάζονται επί τόπου και θα προσφέρονται από το φορτηγό της Foodit’s. Χάρη στη συνεργασία με την Proraso, θα υπάρχει ένα αυθεντικό “Barber Shop”, που θα προσφέρει στους μοτοσυκλετιστές, κατόπιν κράτησης, μία δωρεάν υπηρεσία παραδοσιακού ξυρίσματος.



Τα αυθεντικά είδη ένδυσης Moto Guzzi, ο τεχνικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ που εκτίθενται στο Shop Moto Guzzi αποτελούν έναν πραγματικό πειρασμό για τους λάτρεις της μάρκας: από t-shirt μέχρι κράνη, από μπουφάν με προστασίες μέχρι δερμάτινα τζάκετ, ορισμένα από αυτά τα είδη δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για αυτό το ραντεβού και θα είναι διαθέσιμα μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μαζί με την γκάμα γνήσιων αξεσουάρ Moto Guzzi θα είναι διαθέσιμα και όλα τα προϊόντα Tom Tom που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τους μοτοσυκλετιστές.