Πίεση κι ενθουσιασμός φέρνουν γκολ σε Ούντινε, Βαρκελώνη, Μπλάκμπερν και Γλασκόβη

Sheffield Wednesday - Middlesbrough : Goal/Goal (1,75) won

Η λογική λέει πως η πιεσμένη, η φορμαρισμένηθα πάρουν εύκολα ή δύσκολα αυτό που θέλουν.Με λίγο ρίσκο περιμένουμε καιΜατς με γκολ θα γίνουν στηνβάζοντας ως σημαντική παράμετρο τη διάθεση των αουτσάϊντερ σε αυτές τις αναμετρήσεις,να παίξουν ανταγωνιστικάΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (14.00) Blackburn Rovers - Leeds United : Goal/Goal (1,65)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Charlton Athletic - Barnsley : Goal/Goal (1,57)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.00 Novasports 4 HD) Strasburg - Monaco : X2 (1,48)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Genk - AS Eupen : 1 & Over 2,5 (1,43)IΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (21.45) Barcelona - Sevilla : 1 & Over 2,5 (1,53)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Celtic - Hibernian : Goal/Goal & Over 2,5 (2,45)ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Grimsby Town - Exeter City : 2 (2,00)ΕΛΛΑΔΑ, Championship (20.30 Novasports 1 HD) A.E.Larissa - Lamia : Goal/Goal (2,00)ΙΤΑΛΙα, Serie A (21.30 Novasports 1HD) Udinese - Napoli : Goal/Goal & Over 2,5 (2,45)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Wycombe Wanderers - Scunthorpe Utd : 2 Draw No Bet (2,15)**