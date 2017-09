Η ουσία χρίζει το νικητή στο ντέρμπι του Σέφιλντ

Οι ανάγκες της Σπάρτα Πράγας, της Κλαμπ Μπριζ, της Μαρσέϊγ και του Άγιαξ να παίξουν αποτελεσματικά προκειμένου να πάρουν αυτό που θέλουν απέναντι σε αντιπάλους με επιθετικούς προσανατολισμούς είναι βέβαιο πως θα φέρουν ματς με έντονη πλοκή και παραγωγικότητα μπροστά στις δύο εστίες.Αμφίρροπο αναμένεται το ντέρμπι του Σέφιλντ αφού τόσο οι "κουκουβάγιες" της Γουέσδντεϊ όσο και η Γιουνάϊτεντ βρίσκονται σε καλή διάθεση το τελευταίο χρονικό διάστημα.Εξίσου ανοιχτές για κάθε εξέλιξη είναι και οι αναμετρήσεις στο Εϊμπάρ, όπου φιλοξενείται η υπολογίσιμη όσο κι ασταθής Θέλτα, αλλά και του Πέϊσλι στο ντέρμπι της Σκωτσέζικης Τσάμπιονσιπ με την Κουϊν οφ Σάουθ ικανή να αξιοποιήσει τις αμυντικές απροσεξίες των"Άγιων".Σαν αουτσάϊντερ θα αγωνιστούν η Βαλένθια στο Σαν Σεμπαστιάν και η Σάντεφιορντ στο Μόλντε δίχως όμως να φαντάζουν απαγορευτικές οι βλέψεις για ένα θετικό αποτέλεσμα.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΥΣΤΡΙΑ, Bundesliga (17.30) Salzburg - Austria Wien : Goal/Goal (1,55)ΤΣΕΧΙΑ, HET Liga (19.00) Sparta Praha - Teplice : Home team Over 1,5 (1,60)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Sp. Charleroi - Club Brugge : Goal/Goal (1,62)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (19.30) Eibar - Celta de Vigo : Goal/Goal (1,68)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 2 HD) O. Marseille - Toulouse : Over 2,5 (1,55)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30 Novasports 3 HD) Ajax - Vitesse : Over 3,5 (2,00)ΣΚΩΤΙΑ, Championship (18.10) St. Mirren - Queen of the South : Over 3,5 (2,60)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Molde - Sandefjord : X2 (2,16)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (21.45) Real Sociedad - Valencia : 2 DNB (2,30) (στοίχημα χωρίς ισοπαλία)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (15.15 Novasports 1 HD) Sheffield Wednesday - Sheffield Utd : Over 2,5 (1,90)