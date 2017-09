Δυσκατάβλητα αουτσάϊντερ σε Ερεβάν και Γλασκόβη

Η Δανία πάει ως το φαβορί για νίκη στο Ερεβάν και με καλή ψυχολογία, όμως απέναντί της θα βρει μια ομάδα με καλά αποτελέσματα εντός έδρας, ικανή να την αμφισβητήσει! Στο ρόλο του φαβορί και η Σκωτία που θα αγωνιστεί μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό. Βέβαια η διαχείριση εάν δεν έρθει το γρήγορο γκολ μπορεί να είναι πιο δύσκολη αφού η Μάλτα ταλαιπώρησε αρκετά την Αγγλία πριν λίγα 24ωρα κρατώντας το μηδέν για 53 λεπτά..Η Πολωνία μετά την βαριά ήττα στην Κοπεγχάγη θα θελήσει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις "καθαρίζοντας" από όσο πιο νωρίς γίνεται το ματς με το Καζαχστάν. Το πείσμα τους κόντρα στην εντυπωσιακή πορεία της Βόρειας Ιρλανδίας αναμένεται να δείξουν οι Τσέχοι οι οποίοι δεν έπαιξαν άσχημα στο προηγούμενο ματς κόντρα στην Γερμανία.Στην 2η κατηγορία της Σουηδίας περιμένουμε να επικρατήσει η σταθερότητα της ΓΚΑΙΣ όπως και το επιθετικό πνεύμα στο Μπόρας όπου Νόρμπι και Βάρμπερκς έχουν περίπου τις ίδιες ελπίδες για νίκη.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Norrby - Varberg : Goal/Goal (1,42)ΙΤΑΛΙΑ, Serie B (21.00) Salernitana - Ternana : Under 2,5 (1,60)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Scotland - Malta : Under 3,5 (1,60)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Polonia - Kazakhstan : Home to score both halves (1,60) (Να σκοράρει η γηπεδούχος στα δύο ημίχρονα)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) GAIS - Örgryte : 1 (2,15)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) N.Ireland - Czech Republic : Over 2,5 (2,15)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) England - Slovakia : Goal/Goal (2,00)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (19.00) Armenia - Denmark : Goal/Goal (1,82)