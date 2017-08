Ντέρμπι με προοπτική στο Τρέλεμποργκ

Σε μια εβδομάδα όπου το ενδιαφέρον θα στραφεί στα ματς των εθνικών ομάδων υπάρχουν παιχνίδια, λιγοστά έστω, καθοριστικής σημασίας και με προοπτική να προσφέρουν θέαμα όπως καλές ιδέες μέσα από το κουπόνι του στοιχήματος. Στην 2η κατηγορία της Σουηδίας έχουμε ντέρμπι απόψε.Η Τρέλεμποργκ υποδέχεται την Χέλσινγκμποργκ με την νικήτρια να σκαρφαλώνει στην 3η θέση της βαθμολογίας. Μια θέση που ίσως και να είναι ο πιο ρεαλιστικός στόχος των δύο ομάδων έτσι όπως έχουν ξεφύγει η Μπρομαποϊκάρνα και η Ντάλκουρντ. Η Τρέλεμποργκ προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα και τέσσερις εντός έδρας νίκες στις οποίες όμως δεν κράτησε ανέπαφη την εστία της!Οι φιλοξενούμενοι έχουν μια εντυπωσιακή αστάθεια παίζοντας εκτός έδρας. Παίζοντας καλά είτε θα κάνουν μεγάλες νίκες, είτε θα χάσουν με μεγάλα σκορ όπως έγινε στα δύο πρόσφατα στα γήπεδα της Ντόρμπι Μπόρας και της Φρέϊ όπου συνολικά δέχθηκα επτά γκολ! Οι τιμές παραγωγικότητας είναι σε πρώτο πλάνο σε ένα τέτοιο ματς. Ίσως και η πιο προσιτή επιλογή για όσους έχουν δισταγμούς στον "άσσο" του (2,10).Για όσους θέλουν κάτι παραπάνω, ας δούνε σε σύστημα παρολί τις τιμές παραγωγικότητας (κυρίως το Goal/Goal) για τα ματς του Λιγκ Τρόφι σε Έξετερ, Τζίλιγχαμ μαζί με το Over 2,5 της αναμέτρησης για το Σκωτσέζικο Τσάλετζ Καπ όπου η Έϊρ Γιουνάϊτεντ υποδέχεται την φορμαρισμένη Μοντρόουζ. Εκεί όπου μας δελεάζει και η περίπτωση του Χ2 της διπλής ευκαιρίας!!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, EFL Trophy (21.45) Exeter City - Yeovil Town : Goal/Goal (1,58)ΑΓΓΛΙΑ, EFL Trophy (21.45) Gillingham - Southend Utd : Goal/Goal (1,48)ΣΚΩΤΙΑ, Challenge Cup (21.45) Ayr United - Montrose : Over 2,5 (1,48)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Trelleborg - Helsingborg : Over 2,5 (1,65)