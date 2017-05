Για το γόητρο κι όχι μόνον παίζουν απόψε Παλέρμο και Ουτρέχτη

Δύσκολο έως και απίθανο να ανατρέψει η Ουτρέχτη την ήττα με 3-0 στο Αλκμάαρ προκειμένου να πάρει ένα ακόμη Ολλανδικό εισιτήριο για το Europa League. Πάντως όσο άσχημα κι αν έπαιξε πριν λίγα 24ωρα είναι μια ομάδα που εάν τη βοηθήσει το ματς μπορεί να συμβάλλει σε ένα μεγάλο σκορ! Κρίσιμο παιχνίδι θα γίνει στο Παλέρμο όπου μόνον η Έμπολι έχει βαθμολογικό κίνητρο προκειμένου να αποφύγει τον υποβιβασμό. Η ομάδα της Σικελίας παίζει για το γόητρό της και το έδειξε αυτό πριν λίγες εβδομάδες όταν νίκησε με 2-0 την μεγαλύτερη ομάδα της Τοσκάνης, τη Φιορεντίνα με 2-0 στο ίδιο γήπεδο. Στην Σκωτία η Χάμιλτον και η Νταντί Γιουνάϊτεντ παίζουν από το μηδέν, στον δεύτερο τελικό κατάταξης, με στόχο μια θέση στην Premiership. Σε ανοδική πορεία είναι οι φιλοξενούμενοι ενώ οι "ακαδημαϊκοί" από τα μέσα του περασμένου Δεκέμβρη, σε όποιο εντός έδρας παιχνίδι δεν σκοράρουν, χάνουν!



Πολύ πιο ενδιαφέρον και μάλλον πιο θεαματικός αναμένεται ο τελικός της ανόδου από την Αγγλική League Two. Δύο παραγωγικές ομάδες η Μπλάκπουλ και η Έξετερ παίζουν στο Γουέμπλεϊ. Στο ξεκίνημα της κανονικής διάρκειας η Μπλάκπουλ νίκησε εντός έδρας με 2-0 ενώ για τον δεύτερο γύρο, τον περασμένο Φεβρουάριο, οι δύο ομάδες έμειναν στο 2--2 με γηπεδούχο την Έξετερ.



Μικρό και θεωρητικό το προβάδισμα της Μπλάκπουλ. Καλύτερα να ποντάρουμε στην παραγωγικότητα του συγκεκριμένου αγώνα.



Όσο για τα "δικά" μας παιχνίδια στα Play-Off's της Σούπερ Λίγκα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και με τόσες αλλαγές λόγω κόπωσης, τραυματισμών και τιμωριών, ας μην περιμένουμε πάλι τόσο κλειστά σκορ αφήνοντας ανοιχτό το όποιο ενδεχόμενο του απρόοπτου//



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Play-Off's (13.30) Utrecht - AZ : Home team Over 1,5 (1,70)

ΣΚΩΤΙΑ, Play Off's 1/2 (17.00) Hamilton - Dundee Utd : 2-3 Goals (1,70)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Palermo - Empoli : Goal/Goal (1,62)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, League Two - Final (17.00) Blackpool - Exeter City : Goal/Goal (1,55) ή Over 3,5 (2,85)



*** ΟΙ τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ