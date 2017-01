Βραδιά έντονων συγκινήσεων σε Μιλάνο και Λϊβερπουλ με φαβορί τους γηπεδούχους

Μετά τις απανωτές αποτυχίες σε πρωτάθλημα και κύπελλο η Λίβερπουλ υποδέχεται απόψε στο Άνφιλντ την πρωτοπόρο Τσέλσι με σκοπό να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων της. Η ομάδα του Λονδίνου θα έχει σαφώς το λιγότερο άγχος κι αυτό μπορεί να την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη. Προβάδισμα νίκης έχουν Ίντερ και Μπάρνσλεϊ επί αντιπάλων που πασχίζουν να ξαναβρούνε την χαμένη τους αίγλη ενώ στην Μασαλία θα γίνει ένα πραγματικό ντέρμπι για το κύπελλο Γαλλίας με την Μαρσέϊγ σε σημείο ανάκαμψης και την σαφώς ποιοτικότερη Λιόν να παίζει για την δικιά της αξιοπρέπεια μετά την εντός έδρας ήττα από την Λιλ.



Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει το ματς του Έξετερ αφού η τοπική ομάδα θεωρείται η πιο φορμαρισμένη αυτή την εποχή στην Αγγλική League Two. Τόσο αυτή όσο και η φιλόδοξη Γουίκομπ διεκδικούν την είσοδο στα play-off's και εάν συνεχίσουν έτσι πιθανόν να το καταφέρουν.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΓΓΛΙΑ Championship (21.45) Barnsley - Wolves : 2 DNB

Coppa Italia, Inter - Lazio (21.45 Novasports 2 HD) : Home to win either half (γηπεδούχος να κερδίσει κάποιο ημίχρονο)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (22.00) Liverpool - Chelsea : 1X

ΓΑΛΛΙΑ, Κύπελλο (22.05) O.Marseille - Lyon : X2



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Barnsley - Wolves : Away team Over 1,5

Inter - Lazio (21.45 Novasports 2 HD) : Over 1,5 2nd half

Liverpool - Chelsea : Over 2,5

O.Marseille - Lyon : Goal/Goal & Over 2,5



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, League Two (2.145) Exeter - Wycombe Wanderers : Over 2,5