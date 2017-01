Φαβορί με διαφορετικά δεδομένα απόψε σε Νάπολι και Μπορντό

Την δύναμή της έδειξε ηστο Μιλάνο το περασμένο Σάββατο. Είναι φαβορί, απόψε για να νικήσει τηνμε τους "Βιόλα" ικανούς, σκοράροντας, να θέσουν τους δικούς τους όρους σε ότι αφορά την διεκδίκηση της πρόκρισης. Ματς για γκολ περιμένουμε σεκαιόπου ηκαι ηδείχνουν πιο έτοιμες - μετά και τις πρόσφατες εμφανίσεις τους - να αναλάβουν πρωτοβουλίες νίκης.Την ανοδική της πορεία μπορεί να επιβεβαιώσει κι απόψε ηαπέναντι σε μια πολύ δύσκολη αντίπαλο, τηνη οποία ότι καλό έχει πάρει στα τελευταία ματς το οφείλει στην εξαιρετική αμυντική της λειτουργία. Είναι χαρακτηριστικό πως οι φιλοξενούμενοι με τις αλλαγές του Γερμανού προπονητή τους παίζουν με πειθαρχία την ανασταλτική τακτική έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ στα πέντε πρόσφατα παιχνίδια μακριά από το γήπεδό τους.Coppa Italia (21.45 Novasports 3 HD) Napoli - Fiorentina : Away to score (Φιλοξενούμενη να σκοράρει)ΣΚΩΤΙΑ, F,A. Cup (21.45) Queen's Park - Ayr Utd : Goal/GoalΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Reading - Fulham : X2ΓΑΛΛΙΑ, Coupe de la Ligue (22.00) Bordeaux - P.S.G. : 1 (+1,5 HC)Napoli - Fiorentina : Goal/Goal & Over 2,5Queen's Park - Ayr Utd : 1 DNBReading - Fulham : Goal/Goal & Over 2,5Bordeaux - P.S.G. : Home to score 2nd half (γηπεδούχος να σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο)ΑΓΓΛΙΑ, League One (21.45) Sheffield United - Fleetwood Town : Under 2,5