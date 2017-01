Προκλήσεις για τα αουτσάϊντερ τα σημερινά ματς του κυπέλλου Αγγλίας

Η λογική λέει πως η Λίβερπουλ, η Τσέλσι και η Τόττεναμ θα πρέπει να περάσουν "αναίμακτα" από την σημερινή φάση του κυπέλλου Αγγλίας. Όμως στο ποδόσφαιρο - και ειδικά σε αυτό το θεσμό - δεν πάνε πάνε όλα με βάση τη θεωρία και την λογική. Πόσο μάλιστα όταν η θεωρία λέει πως οι συγκεκριμένες φιλόδοξες ομάδες της Premier League θα κάνουν αρκετές αλλαγές - αποφόρτισης και μη - ενώ οι φιλοξενούμενοί τους θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να περάσουν αυτές οι αναμετρήσεις στην ιστορία τους προβάλλοντας μια όσο γίνεται μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα...



Υπάρχει ένα εμφανές προβάδισμα στο ματς της Γαλικίας όμως βέβαια αξίζει να προσέξουμε την συμπεριφορά της Μάλαγα η οποία έψαξε το τελευταίο χρονικό διάστημα την "δικαίωσή" της σε εκτός έδρας αποστολές όπου σκόραρε όμως δεν πήρε πολλά θετικά πράγματα. Δικαίωση ψάχνει και η Μίλαν κυρίως σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητά της αφού σήμερα η Κάλιαρι θα παίξει χωρίς άγχος προκειμένου να "πληγώσει" την νευρική άμυνα των γηπεδούχων.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΓΓΛΙΑ, F.A Cup (15.30 Novasports 4 HD) Liverpool - Plymouth Argyle : 2 (+2,5/3 HC)

ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (18.00 Novasports 4 HD) Tottenham - Aston Villa : 2 (+2 HC)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00) Milan - Cagliari : Over 2,5

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (19.30) Celta de Vigo - Málaga : Goal/Goal



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Liverpool - Plymouth Argyle : Goal/Goal

Tottenham - Aston Villa : 2-3 Goal

Milan - Cagliari : Home team Over 2,5

Celta de Vigo - Málaga : X2



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (17.00 Novasports 5 HD) Chelsea - Peterborough Utd : Goal/Goal & Over 2,5