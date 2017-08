Η νέα BMW M5 έκανε πρεμιέρα σε videogame

Η Electronic Arts και τοGroup φέρνουν για πρώτη φορά τη νέα BMW M5 (κατανάλωση μικτού κύκλου: 10.5 l/100 km, Εκπομπές CO2στο μικτό κύκλο: 241 g/km) στο Need for SpeedTM Payback, το blockbuster δράσης με συναρπαστικές σκηνές οδήγησης που θα κυκλοφορήσει φέτος το φθινόπωρο. Είναι η πρώτη φορά που η BMW αποκαλύπτει ένα αυτοκίνητο από την πλατφόρμα ενός videogame, παρουσιάζοντας τη νέαστο gamescom, τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή έκθεση διαδραστικών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας. Γράφει οΗ νέα M5 βασίζεται στην παραδοσιακή φιλοσοφία ενός πολυτελούς 4θυρου business sedan, απευθυνόμενη σε οδηγούς που γοητεύονται από τις υψηλές επιδόσεις και την αδρεναλίνη. Οι παίκτες του Need for SpeedTM Payback θα είναι από τους πρώτους που θα βιώσουν τις δυνατότητες του νέου συστήματος M xDrive AWD, διασχίζοντας τους δρόμους της πόλης και το ποικιλόμορφο τοπίο της Fortune Valley.«Η νέα M5 είναι ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο», σχολίασε ο Marcus Nilsson, Executive Producer της Ghost Games. «Συνδυάζει τεράστια ιπποδύναμη και ροπή με μία ακαταμάχητη σχεδίαση, και οι παίκτες μας θα ανυπομονούν να πάρουν θέση πίσω από το τιμόνι της νέας M5. Παρακολουθώντας το να ξεκινά για εντυπωσιακές ληστείες, να προσπερνά αστυνομικούς σε επικές καταδιώξεις ή απλά να ταξιδεύει στον ανοιχτό δρόμο, αυτό το αυτοκίνητο ενσαρκώνει επιδόσεις, ταχύτητα και πάθος, καθώς είναι ένα από τα πιο επιθυμητά μοντέλα στο Need for SpeedTM Payback».Η M5 προάγει τη σειρά M σε νέα επίπεδα, με 600 ίππους, μέγιστη ροπή 750 Nm και κατανάλωση 10.5 l/100 χλμ στο μικτό κύκλο με εκπομπές CO2 241 γρ/χλμ, τιμές που υπόσχονται ανώτερη ελκτική ισχύ και εντυπωσιακές επιδόσεις. Το νέο M xDrive που φέρει την υπογραφή της BMW M GmbH είναι το πιο ενεργό σύστημα τετρακίνησης που έχει εμφανιστεί ποτέ στην κατηγορία υψηλών επιδόσεων και θα δίνει το παρών σε διάφορες σκηνές του Need for SpeedTM Payback. «Το M εκτός από το ισχυρότερο γράμμα στο κόσμο είναι συνώνυμο του προτύπου του Απόλυτου Οδηγικού Εργαλείου. Δείτε τη νέα M5: η ισχύς, η ροπή και η επιτάχυνση, το σύστημα τετρακίνησης M xDrive ειδικά σχεδιασμένο για μοντέλο Μ και η συναρπαστική του σχεδίαση κάνουν το νέο μας εργαλείο το τέλειο όχημα για το Need for Speed», δήλωσε ο Frank van Meel, Πρόεδρος του BMW M Division. «Ενώ η M5 δεν θα κυκλοφορήσει πριν την επόμενη άνοιξη, οι παίκτες του Need for Speed μπορούν να την οδηγήσουν πρώτοι και αποκλειστικά στο Need for SpeedTM Payback. Εμείς, στη BMW M είμαστε πραγματικά περήφανοι γι’ αυτή τη συνεργασία».«Νέοι, ενθουσιώδεις και 100% αφοσιωμένοι στο πάθος τους: αυτό δεν ισχύει μόνο για τους φίλους της BMW M, αλλά και για τα εκατομμύρια παικτών από όλο τον κόσμο που αγαπούν το Need for SpeedTM. BMW σημαίνει χαρά και συγκίνηση που απορρέει από πραγματικά ή ψηφιακά αυτοκίνητα», δήλωσε ο Hildegard Wortmann, ένας εκ των Αντιπροέδρων της μάρκας. «Με αυτή τη συνεργασία, η BMW μπορεί να προσεγγίσει ένα νέο κοινό που είναι αμιγώς ψηφιακό. Είναι το τέλειο παράδειγμα γόνιμης συνεργασίας στο σύγχρονο μάρκετινγκ με οφέλη για όλους και ένα νέο ορόσημο μετά το ντεμπούτο της M2 στο Need for SpeedTM το 2015». Η BMW και το Need for SpeedTM μοιράζονται μία μακροχρόνια παράδοση. Ήδη το 1999, η M5 είχε παίξει στο πρώτο Need for SpeedTM. Από τότε, η BMW θεωρείται κομμάτι της ιστορίας του Need for SpeedTM, με την M3 στο Need for SpeedTM Most Wanted του 2005, την M3 GTR στο Need for SpeedTM Shift το 2009, και πολυάριθμες ακόμα εμφανίσεις των M4, M6 και όχι μόνο. Μόλις πρόσφατα, η M2 εμφανίστηκε στο Need for SpeedTM το 2015.Το Need for SpeedTM είναι ένα από τα δημοφιλέστερα video games στη διεθνή σκηνή. Στην τελευταία έκδοσή του, το Need for SpeedTM Payback, θα κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο στις 10 Νοεμβρίου για Xbox One, PlayStation®4, και Origin™ για PC. Οι ιδιοκτήτες της έκδοσης Need for SpeedTM Payback Deluxe Edition θα έχουν την προνομιακή τους πρόσβαση κατά τρεις ημέρες νωρίτερα, από την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου. Οι παίκτες θα μπορούν επίσης να ξεκινήσουν τη δράση πριν το λανσάρισμα μέσω των EA Access και Origin Access, όπου τα μέλη θα μπορούν να παίζουν για 10 ώρες ξεκινώντας την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου με EA Access και Origin Access Play First Trial.