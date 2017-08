Νόστιμα τραπέζια σε παραλίες της Μυκόνου

Γράφει η Νάντια Μασσαχού

Είναι γνωστό ότι η Μύκονος διαθέτει μερικές από τις ομορφότερες παραλίες των Κυκλάδων, όπως επίσης γνωστό είναι πως το επίπεδο των γευστικών εμπειριών στο νησί των Ανέμων είναι υψηλό.Σκεφτείτε λοιπόν μια υπέροχη μέρα σε μια παραλία του νησιού και ένα τραπέζι πάνω στο κύμα, όπου τα φρέσκα τοπικά υλικά παντρεύονται με μυρωδιές και γεύσεις της Μεσογείου. Ακολουθούν 11 ξεχωριστά beach restaurants και ταβέρνες του νησιού που προσφέρουν δυνατές γευστικές αναμνήσεις σε μοναδικό φυσικό σκηνικό.Το φαγητό δεν είναι (φυσικά) ο μόνος λόγος να γίνεις φαν αυτού του υπέροχου μέρους στην άκρη του Super Paradise, που αποτελεί δημιούργημα του επιχειρηματικό διδύμου, Μιχάλη Σιγκούνα και Carsten Stehr, ωστόσο ιδίως τα τελευταία 3 χρόνια ο σεφ Χριστόφορος Πέσκιας συνθέτει εδώ έναν κατάλογο που εθίζει. Η κουζίνα βασίζεται σε αγνά ελληνικά προϊόντα και εκπροσωπεί την μοντέρνα ελληνική κουζίνα που δεν σνομπάρει επιρροές από την διεθνή. Από τα πιάτα του φετινού μενού must είναι το βλυτόριζο με αυγοτάραχο τρικαλινού και το σασίμι με τον αχινό, ενώ ιδιαίτερες είναι και οι προτάσεις κρέατος. Από τα επιδόρπια μας ενθουσίασε το αμυγδαλωτό, και στην cocktail list μας κέρδισε το trouble maker. Extra λόγοι για να το επισκεφτείς αποτελούν τα happy vibes, τα ατελείωτα parties και drag shows του, η μοναδική του αρχιτεκτονική και το design καθώς και οι υπέροχες dance μουσικές του.Super Paradise, Μύκονος, τηλ. 22890 77298, 6973010981, jackieomykonos.com Facebook page: Jackie O' Mykonos Το πολυσυζητημένο new entry της σεζόν, έρχεται να μας πάρει λίγο το βλέμμα από την μεγαλύτερη παραθαλάσσια πισίνα της Ευρώπης που διαθέτει και να μας κεντρίσει την προσοχή με τις γεύσεις του. O chef Χρήστος Αθανασιάσης από το Nice n Easy άλλωστε βρίσκεται (και) στο γευστικό τιμόνι του SantAnna (το δίδυμο Χριστοφορίδη-Αθανασιάδη βρίσκεται «πίσω» και από αυτό το project και δεν σταματά να μας εκπλήσσει ευχάριστα. Από τα εστιατόρια του SantAnna ξεχωρίζουμε το bio concept με chef τον ταλαντούχο Άκη Αµυρά και sous chef τον Γιώργο Νεστορίδη, όπου στο πιάτο σας καταφθάνουν προτάσεις με μυκονιάτικα προϊόντα αλλά και πρώτες ύλες από τα τριγύρω νησιά, ενώ για τους sushi & raw lovers το αντίστοιχο εστιατόριο θα σας ανταμείψει.Παράγκα, τηλ. 22890 25803-6, www.santannamykonos.com Facebook page: SantAnna Mykonos Ένας παράδεισος για αυθεντικούς bohemians στην πανέμορφη του Πανόρμου. Το εντυπωσιακό Principote με σεβασμό στο κυκλαδίτικο τοπίο και την αρχιτεκτονική του παράδοση, πρόσθεσε στον χάρτη της Μυκόνου, ένα διαμάντι σμιλευμένο από το Γιώργο Παπαγεωργίου που γνωρίζει όσο κανείς την φιλοξενία και την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών (μας συστηνόταν επί σειρά ετών ως διευθυντής του Nammos). Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της κουζίνας η ταλαντούχα Αυγερία Σταπάκη δεν λαμβάνει τυχαία διθυραμβικές κριτικές, μιας και φαίνεται να έχει βρει στην ισσοροπία ανάμεσα στην δημιουργικότητα της γεύσης και την απλότητα. Εδώ η λέξη κλειδί είναι «χειροποίητο». Από το ψωμί που ψήνετε για εσάς κάθε πρωί στον φούρνο, τους φρεσκοστημμένους χυμούς που φτιάχνονται μπροστά σας, τα ολόφρεσκα λαχανικά που συνθέτουν την σαλάτα ή κάποιο πιάτο, έως κάθε λεπτομέρεια που συνθέτει την γευστική σας εμπειρία.Το μενού έχει προτάσεις εμπνευσμένες από την ελληνική και την μεσογειακή κουζίνα μέσα από το δημιουργικό φίλτρο της σέφ, κεντρίζουν ακόμη και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Μας κέρδισε η εκδοχή μελιτζανοσαλάτας με καρύδια και γιαούρτι από τα ορεκτικά, η αχινοσαλάτα και η σαλάτα με αστακό ποσέ, σπαράγγια, καραμελωμένα μήλα και φρέσκια τρούφα, ενώ θα σας συμβουλεύαμε να μην πείτε όχι στο φρέσκο ψάρι ημέρας. Από τα επιδόρπια το best seller της Principote εκδοχής μπουγάτσας, συμπεριλήφθηκε στα αγαπημένα μας.Πάνορμος, Μύκονος, τηλ. 2289077184, facebook page: Principote Panormos Mykonos One of a king beach bar restaurant με μια χίπικη αύρα που γοητεύει. Αν θα έπρεπε να επιλέξει κανείς μόνο μία λέξη για να περιγράψει το συγκεκριμένο μέρος, αυτή δεν θα ήταν άλλη από «αυθεντικός». Πάρε μαζί σου τα απολύτως απαραίτητα, ντύσου με attitude surfer χωρίς το attitude (όπως μας προτρέπει και το ίδιο το Alemagou στο site του) και έλα να περάσεις καλά. Στις εμπειρίες που θα ζήσεις, συμπεριέλαβε και αυτή του εστιατορίου του που φέτος παίρνει τις καλύτερες κριτικές. Το Αιγαίο ενώνεται με την Μεσόγειο στα πιάτα του και η ελληνική κουζίνα δίνει παντού έντονα το παρόν.Φτελιά, Μύκονος, τηλ. 22890 71339, 6972776116, www.alemagou.gr - facebook page: Alemagou Mykonos Το δημοφιλές εστιατόριο Kuzina, με ανεβασμένη διάθεση και δροσερή ατμόσφαιρα, σας προσκαλεί το καλοκαίρι σε έναν πάλλευκο κυκλαδίτικο χώρο πάνω στην παραλία του Ορνού. Εδώ, η έμπειρη ομάδα των chef Γιάννη Βιδάλη και Γιάννη Χρυσοχοϊδη, επιμελείται για εσάς ένα ξεχωριστό μενού με fusion επιρροές από όλο τον κόσμο. Τα φρέσκα ελληνικά υλικά παντρεύονται με μυρωδιές και γεύσεις της Μεσογείου και της Ασίας δημιουργώντας πιάτα που σας περιμένουν να τα απολαύσετε σε ένα ονειρικό περιβάλλον. Highlight, το μοναδικό sushi menu.Ορνός, Μύκονος, τηλ. 2289026434, www.kuzinamykonos.com Facebook page: Kuzina Ornos Το μεγαλείο της απλότητας αναδεικνύεται, στο συγκεκριμένο μέρος, που είναι κάτι παραπάνω από ένα (ακόμα) εστιατόριο της Μυκόνου. Στην Αγία Άννα Καλαφάτη, στην «αγκαλιά» μιας φυσικής σπηλιάς -εξού και το όνομα- βρίσκει κανείς αυτόν τον γευστικό θησαυρό που έρχεται να βάλει σε πειρασμό όλες σας τις αισθήσεις. Το σκηνικό είναι φυσικό, η πρώτη ύλη φρέσκια και ζωντανή (σήμα κατατεθέν του εστιατορίου αποτελούν οι ολοζώντανοι αχινοί που έρχονται στο πιάτο σας αμέσως μετά τη θάλασσα), ενώ το σέρβις είναι κάτι παραπάνω από ευγενικό και πρόθυμο να εξυπηρετήσει. Στα όσα επίσης ξεχωρίζουν, τα ολόφρεσκα θαλασσινά σε γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις. Εγκαταλείψτε οτιδήποτε τετριμμένο «πίσω» και ανακαλύψτε ένα από τα θελκτικότερα γευστικά σημεία του νησιού. Στη Σπηλιά άλλωστε η λιτή μυκονιάτικη πολυτέλεια βρίσκει τον πραγματικό της ορισμό.Αγία Άννα Καλαφάτη, Μύκονος, τηλ.6949449729, facebook page: Spilia Seaside Restaurant Bar