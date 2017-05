Oι κρυφές και φανερές αρετές της νέας BMW M5

Σύστημα μετάδοσης M xDrive

Οκτατάχυτο κιβώτιο M Steptronic με Drivelogic

Κινητήρας V 8 turbo

Hardware και software με σετάρισμα M

Κατ’ επιλογή: 4 WD , 4 WD Sport ή 2 WD

Απεικόνιση και έλεγχος

Η νέα BMW M5 (κατανάλωση μικτού κύκλου: 10.5 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 241 g/km) είναι το πιο συναρπαστικό sedan υψηλών επιδόσεων στην ιστορία της BMW M. Η 6η γενιά αυτού του εξαιρετικού σπορ μοντέλου θα λανσαριστεί το 2017 με σύστημα M xDrive, μία τεχνολογία τετρακίνησης που κάνει ακόμα πιο δυναμική την οδηγική εμπειρία του business sedan. Εκτός από αισθητά αυξημένες επιδόσεις, η νέα M5 προσφέρει μεγαλύτερη καθημερινή πρακτικότητα και απίστευτη σταθερότητα. Επομένως αποτελεί ένα ακόμα επαναστατικό βήμα μιας απόλυτα επιτυχημένης φιλοσοφίας αυτοκινήτου που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1984 με το λανσάρισμα της πρώτης BMW M5.Υψηλές επιδόσεις και δυναμική συμπεριφορά σε συνδυασμό με καθημερινή πρακτικότητα και χαρακτηριστικά ενός business sedan: αυτό συνοψίζει την παραδοσιακή μέθοδο Μ στην εξέλιξη των μοντέλων, όπου στόχος είναι ο εναρμονισμός ατομικών στοιχείων σε ένα άψογο σύνολο. «Το βασικό συστατικό στοιχείο του M xDrive είναι ένας κεντρικός εγκέφαλος με αποκλειστικό λογισμικό Μ για ενιαίο έλεγχο διαμηκών και πλευρικών δυνάμεων. Η νέα τεχνολογία μετάδοσης (που κάνει ντεμπούτο στη νέα BMW M5) συνδυάζει όλη την ευελιξία και ακρίβεια της στάνταρ πίσω κίνησης με τη σταθερότητα και ελκυστική πρόσφυση του συστήματος τετρακίνησης», εξηγεί ο Frank van Meel, Πρόεδρος Δ.Σ. της BMW M GmbH. «Σαν αποτέλεσμα, ο οδηγός της νέας M5 μπορεί να απολαμβάνει ένα μίγμα σπορτίφ στυλ και απόλυτης ακρίβειας στην πίστα, στον ανοιχτό δρόμο και σε ποικίλες καιρικές συνθήκες». Το σύστημα M xDrive επιτρέπει την απολαυστική αίσθηση της πίσω κίνησης, βάζοντας στο παιχνίδι τους εμπρός τροχούς μόνον όταν οι πίσω δεν μπορούν να μεταφέρουν περισσότερη ισχύ στο δρόμο και απαιτείται πρόσθετη ελκτική πρόσφυση. Ακόμα και σε εξαιρετικά σπορ στυλ οδήγησης σε συνδυασμό με την ‘ατελείωτη’ ισχύ, η νέα M5 με M xDrive συμπεριφέρεται προβλέψιμα και ελέγχεται εύκολα από τον οδηγό, προσφέροντάς του μία ακόμα πιο πλούσια εμπειρία υψηλών επιδόσεων. Ο οδηγός μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές διατάξεις με βάση τους συνδυασμούς των DSC modes (DSC on, MDM, DSC off) και των M xDrive modes (4WD, 4WD Sport, 2WD). Τα χαρακτηριστικά του συστήματος κίνησης προσαρμόζονται τόσο στις προσωπικές προτιμήσεις του οδηγού όσο και στη φύση του ταξιδιού. Όσοι επιθυμούν μία ‘καθαρόαιμη’ σπορ αίσθηση μπορούν να επιλέξουν κλασική πίσω κίνηση απενεργοποιώντας πλήρως το σύστημα τετρακίνησης. Γενικά, το νέο σύστημα κίνησης προσφέρει κορυφαία δυναμική συμπεριφορά σε συνδυασμό με απεριόριστη καθημερινή πρακτικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα νέο κεντρικό εγκέφαλο με αποκλειστικό λογισμικό για μοντέλο Μ για ενιαίο έλεγχο διαμηκών και πλευρών δυνάμεων. Οι βέλτιστες επιδόσεις είναι εξασφαλισμένες σε όλες τις διατάξεις. Με την προσθήκη του M xDrive, οι μηχανικοί κατάφεραν να συνδυάσουν τις κλασικές αρετές της στάνταρ πίσω κίνησης με τα οφέλη του σπορ συστήματος BMW xDrive. Όλα αυτά συνθέτουν μία δυναμική εμπειρία που αφήνει άναυδους ακόμα και έμπειρους οδηγούς του DTM: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής της M5», εξηγεί ο εργοστασιακός οδηγός της φίρμας, Timo Glock. «Συχνά κάνω μακρινά ταξίδια και χρειάζομαι άφθονο χώρο για την οικογένειά μου, αλλά παράλληλα θέλω να απολαύσω τις σπορ δυνατότητες του αυτοκινήτου. Με το M xDrive, η M5 εκτός από την υψηλή ακρίβεια και ευελιξία, μου προσφέρει και κάτι που πραγματικά εκτιμώ, ζώντας στην Ελβετία: μία βελτιωμένη ελκτική πρόσφυση και δυνατότητα ελέγχου ακόμα και όταν οδηγώ σε απαιτητικές καιρικές συνθήκες, όπως βροχή και χιόνι, στην καθημερινότητα αλλά και όταν πιέζω το αυτοκίνητο στα όριά του».Στη νέα M5, η μετάδοση της κινητήριας ισχύος γίνεται αποκλειστικά από ένα πολύ αποδοτικό οκτατάχυτο κιβώτιο M Steptronic με Drivelogic. Χάρη στους πολύ σύντομους χρόνους αλλαγών και τη βέλτιστη κλιμάκωση σχέσεων το κιβώτιο συνεργάζεται με το νέο σύστημα M xDrive και τον βελτιωμένο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα V8, δημιουργώντας ένα άριστα ενορχηστρωμένο σύνολο. Επιπλέον, το κιβώτιο προσφέρει εντυπωσιακά ομαλή εκκίνηση, κάνει τους ελιγμούς ευκολότερους και διαθέτει ευρεία κλιμάκωση που κρατά την κατανάλωση χαμηλά. Ο οδηγός μπορεί να επιλέγει από τρία προγράμματα και να αλλάζει σχέσεις μηχανικά, από τα χειριστήρια στο τιμόνι, κάνοντας ακόμα και σπορ πολλαπλά κατεβάσματα. Το 8τάχυτο M Steptronic αποτελεί τμήμα ενός νέου, βελτιωμένου συνολικού πακέτου που μετατρέπει την M5 σε sedan υψηλών επιδόσεων, το οποίο προσφέρει γνήσια καθημερινή πρακτικότητα και καταλύει την ασυμβατότητα μεταξύ σπορ οδήγησης και άνεσης.Κάτω από το καπό της νέας M5 βρίσκεται η τελευταία έκδοση του V8 κινητήρα 4.4-L με τεχνολογία M TwinPower Turbo. Ο βελτιωμένος υψηλόστροφος κινητήρας ξεπερνά τον προκάτοχό του σε επίπεδο ισχύος και ροπής. Ανάμεσα στις βελτιώσεις που εφάρμοσαν οι μηχανικοί είναι υψηλότερη πίεση ψεκασμού, νέοι υπερσυμπιεστές, ισχυρότερα συστήματα λίπανσης και ψύξης και ένα τροποποιημένο, ελαφρύτερο σύστημα εξαγωγής που παράγει ακόμα πιο ξεκάθαρα το χαρακτηριστικό ήχο Μ. Με τέτοιο εξοπλισμό, ο V8 προσφέρει στο sedan ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Ωστόσο, ο συνδυασμός κινητήρα, M xDrive και 8τάχυτου κιβωτίου M Steptronic είναι αυτός που ενισχύει τον σπορ χαρακτήρα της νέας M5, πολύ περισσότερο από την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών του κινητήρα.Τα πρωταρχικά εξαρτήματα του M xDrive προέρχονται από το σύστημα xDrive και το Ενεργό Διαφορικό Μ, ενώ το λογισμικό ελέγχου δυναμικής συμπεριφοράς, ειδικά εξελιγμένο για μοντέλο Μ, διασφαλίζει καινοτόμες λειτουργίες. Το σύστημα μετάδοσης έχει γίνει πιο ανθεκτικό ώστε να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ροπή, τη μετάδοση περισσότερης ισχύος στους πίσω τροχούς, αλλά και στο πρόγραμμα αποκλειστικής πίσω κίνησης. Ενώ το κιβώτιο τετρακίνησης κατανέμει ομαλά αλλά μεταβλητά την κινητήρια ισχύ μεταξύ εμπρός και πίσω τροχών (ανάλογα με τις απαιτήσεις), το Active M Differential είναι υπεύθυνο για την κατανομή ισχύος μεταξύ των πίσω τροχών. Αυτό το ενεργό στοιχείο ελέγχου αποτελεί τμήμα της λειτουργικότητας του M xDrive και έχει δυνατότητα εμπλοκής από 0-100%, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Έτσι εξασφαλίζεται βελτιωμένη ελκτική πρόσφυση, ευελιξία και ευστάθεια σε εξαιρετικά σπορ στυλ οδήγησης ή σε οδοστρώματα με διαφορετικούς συντελεστές τριβής. Επειδή το M xDrive περιλαμβάνει ειδική λειτουργία ελέγχου δυναμικής συμπεριφοράς, οι παρεμβάσεις σταθεροποίησης από το σύστημα DSC χρειάζονται μόνο σε οριακές καταστάσεις. Έτσι, τα μεγάλα αποθέματα ισχύος του κινητήρα μπορούν να μετατρέπονται σε ελκτική ισχύ με σχεδόν μηδενικές απώλειες. Η M5 κινείται με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και κατευθυντική συνέπεια, ανταποκρίνεται με ευαισθησία και αμεσότητα στις εντολές του οδηγού και στη συνέχεια απαιτεί λιγότερες διορθώσεις στο τιμόνι όταν οδηγείται στο όριο.Κάθε φορά που ξεκινά ο κινητήρας, η M5 ενεργοποιεί στάνταρ το 4WD mode με το DSC on. Ακόμα και σε αυτή τη βασική διάταξη, που αρχικά επιτρέπει έναν ορισμένο βαθμό ολίσθησης των πίσω τροχών με σκοπό τη διάσημη ευελιξία Μ, το M xDrive προσφέρει χειροπιαστά οφέλη σε περιπτώσεις όπως επιτάχυνση στην έξοδο των στροφών.Το sedan προσφέρει πολύ πιο γρήγορες επιταχύνσεις 0 - 100 ή 200 km/h σε σχέση με τους προκατόχους του και θα ξεσηκώσουν τους εραστές της σπορ οδήγησης σε όλο τον κόσμο. Οδηγοί που διψούν ακόμα περισσότερο για σπορ δράση, μπορούν να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες επιδόσεων του αυτοκινήτου επιλέγοντας μία δεύτερη διάταξη: το M Dynamic Mode (MDM) με το 4WD Sport mode του συστήματος M xDrive έχει διαμορφωθεί για σούπερ σπορ και δυναμική συμπεριφορά. Σαν αποτέλεσμα, η M5 γίνεται πολύ πιο ευέλικτη συγκριτικά με τη στάνταρ διάταξη και μεταφέρει περισσότερη ισχύ στους πίσω τροχούς. Ταυτόχρονα, το MDM επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη ολίσθηση των τροχών, δίνοντας τη δυνατότητα στον ενθουσιώδη οδηγό να βιώσει στο έπακρο ελεγχόμενα ντριφταρίσματα και την εκπληκτική ευελιξία της M5. Το ξεκίνημα της υπερστροφής φτάνει έγκαιρα στον εγκέφαλο του συστήματος, ενώ η γραμμική αύξηση της γωνίας πλαγιολίσθησης είναι ελεγχόμενη, κυρίως επειδή το MDM βοηθά στην ευστάθεια σε οριακές συνθήκες οδήγησης. Με το DSC απενεργοποιημένο, υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τρία mode (4WD, 4WD Sport και 2WD). Σε 4WD mode, το M xDrive έχει ουδέτερο σετάρισμα που του χαρίζει βέλτιστη ικανότητα ελέγχου και εξαιρετική ελκτική πρόσφυση, κάτι ιδιαίτερα ωφέλιμο σε μέτρια ή κακά οδοστρώματα. Ταυτόχρονα, το 4WD mode επιτρέπει στον οδηγό να εξερευνά τις δυνατότητες δυναμικών επιδόσεων της M5 με το DSC απενεργοποιημένο. Η επιλογή του 4WD Sport mode μεταβάλει τη διάταξη της M xDrive για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και σπορ στυλ οδήγησης. Το μίγμα απόλυτης ακρίβειας, οδηγικής άνεσης και εκπληκτικής ελκτικής πρόσφυσης είναι το μυστικό για απόλυτη οδηγική απόλαυση. Το σετάρισμα του 4WD Sport mode έχει βελτιωθεί με την υποστήριξη εξαιρετικά έμπειρων ειδικών με σκοπό τη χρήση σε στεγνή πίστα. Με το 2WD mode ενεργοποιημένο, η M5 προσφέρει στον ενθουσιώδη οδηγό την εμπειρία ενός sedan υψηλών επιδόσεων με πίσω κίνηση μόνο, που συναρπάζει με το δικό της μοναδικό τρόπο. Πίσω από το συνδυασμό ευέλικτης συμπεριφοράς, εκπληκτικής αίσθησης και εξαιρετικού ελέγχου κρύβεται το Active M Differential.Το οδηγοκεντρικό cockpit της νέας M5 έχει τώρα ακόμα πιο σαφή διάταξη χάρη στο χαμηλωμένο ταμπλό οργάνων με την ανεξάρτητη οθόνη Control Display. Ο πίνακας οργάνων Μ με δύο κλασικά στρογγυλά όργανα και κόκκινες βελόνες φιλοξενεί ένα πρόσθετο ψηφιακό ταχύμετρο στην αριστερή πλευρά, ενώ το στροφόμετρο δεξιά περιλαμβάνει μεταβλητό πεδίο προειδοποίησης στροφών (‘κόκκινο’) και σπορ ενδείξεις αλλαγής σχέσης όταν είναι ενεργοποιημένο το Head-Up Display. Στο κέντρο του πίνακα οργάνων υπάρχουν ενδείξεις για την επιλογή σχέσης, το πρόγραμμα αλλαγών Drivelogic, το M xDrive mode και το σετάρισμα M1/M2, καθώς και οι τρέχουσες ρυθμίσεις μετάδοσης και ανάρτησης. Όταν το Head-Up Display είναι ενεργοποιημένο, βασικές πληροφορίες προβάλλονται στο παρμπρίζ, δηλαδή στο άμεσο πεδίο ορατότητας του οδηγού. Τα ειδικά γραφικά της έκδοσης Μ έχουν ανανεωθεί, ενώ μπορούν να προβάλλονται πληροφορίες πλοήγησης, εάν το επιθυμεί ο οδηγός. Επίσης, η επιφάνεια προβολής του Head-Up Display έχει αυξηθεί σε μέγεθος κατά περίπου 70%. Πάνω από τον ανασχεδιασμένο επιλογέα σχέσεων υπάρχει ο τριθέσιος διακόπτης για την επιλογή των προγραμμάτων αλλαγών Drivelogic. Το μπουτόν P κάτω από αυτό για το ‘κλείδωμα παρκαρίσματος’ βρίσκεται επίσης σε θέση εύκολης πρόσβασης. Σε κλασικό στυλ Μ, οι σχέσεις του νέου οκτατάχυτου κιβωτίου M Steptronic αλλάζουν από τον επιλογέα ή από τα χειριστήρια του τιμονιού, ενώ οι οδηγοί μπορούν να επιλέγουν το αυτοματοποιημένο D mode. Στο μηχανικό S mode, το M Steptronic επιτρέπει πολλαπλά κατεβάσματα, κάτι που μειώνει δραστικά τους χρόνους αλλαγών σε σπορ ελιγμούς όπως το δυνατό φρενάρισμα στις στροφές.Το σπορ τιμόνι M περιλαμβάνει δύο ατομικά διαμορφούμενα μπουτόν M Drive (M1, M2) που επιτρέπουν την ανάκτηση ενός αποθηκευμένου σεταρίσματος. Τα μπουτόν είναι ανασχεδιασμένα και τοποθετημένα σε εμφανές σημείο. Ο οδηγός μπορεί να έχει ευκολότερη και πιο άμεση πρόσβαση. Εκτός από το M xDrive mode και το πρόγραμμα αλλαγών Drivelogic, η χαρτογράφηση κινητήρα και αποσβεστήρων, τα χαρακτηριστικά του συστήματος διεύθυνσης Servotronic και οι ενδείξεις στο Head-Up Display μπορούν να απομνημονευτούν. Οι επιθυμητές ρυθμίσεις αποθηκεύονται μέσω του μενού iDrive. Ένα εικονίδιο στον πίνακα οργάνων δηλώνει στον οδηγό πότε ενεργοποιείται ένα αποθηκευμένο σετάρισμα M1/M2. Ένα σύντομο πάτημα του μπουτόν DSC στην κεντρική κονσόλα ενεργοποιεί το M Dynamic και ένα παρατεταμένο αντίστοιχα το DSC off. Όταν το DSC off mode ενεργοποιείται, το μενού ρυθμίσεων M xDrive εμφανίζεται στο Control Display. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα επιλογής 4WD, 4WD Sport ή 2WD mode από το iDrive Controller ή με τη λειτουργία αφής της οθόνης. Το τρέχον mode προβάλλεται στο πίνακα οργάνων, ενώ μπορεί να αποθηκευτεί σαν σετάρισμα M Drive.