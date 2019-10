Όλο το ματς, μια κραυγή

Το "Κλεάνθης Βικελίδης" θ'αποτελεσει φέτος ένα αγωνιστικό εξεταστήριο για τους επίδοξους διεκδικητές του τίτλου. Δεν είναι μόνο η καυτή ατμόσφαιρα στην εξέδρα, είναι και η ποιοτική ομάδα των "κίτρινων" που βάζει δύσκολα σε κάθε φιλοξενούμενο.Ο Ολυμπιακός έχασε Ποντένσε και Τσιμίκα σ' ένα ματς υψηλής έντασης για 90 λεπτά. Δεν είναι τυχαίο που οι δύο παίκτες έβγαλαν τραυματισμό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι "ερυθρόλευκοι" έπαιζαν ένα σημαντικό κομμάτι της σεζόν χθες στη Θεσσαλονίκη. Η απραξία της διακοπής που ακολουθεί, θα λειτουργούσε ως μπούμερανγκ σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος.Ο Πέδρο Μαρτίνς είχε εμπιστοσύνη στο αγωνιστικό πλάνο που ήθελε υπερφόρτωση στις πτέρυγες, με στόχο η μπάλα να φτάνει πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο ανώδυνα στον Ελ Αραμπί. Τα γκολ ήρθαν από "ψηλά" με τον Ολυμπιακό να εξαργυρώνει τη δουλειά που γίνεται στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά και την ποιότητα των μονάδων του ροστερ του.Οι Πειραιώτες σε όλα τα ματς που έχουν δεχτεί πρώτοι γκολ φέτος, έχουν βγάλει αντίδραση και επιστρέφουν. Επέστρεψαν από το 1-0 της Κράσνονταρ για να το κάνουν 1-2, επέστρεψαν από το 0-2 της Τότεναμ για να το κάνουν 2-2, επέστρεψαν και τώρα. Αθροιστικά αυτή η άρνηση να αποδεχτούν την ήττα, θα τους φέρει πιο κοντά στο νήμα του μαραθωνίου.Ο Ολυμπιακός "δεν είναι σε καλή φάση", όπως παραδέχτηκε ο Πέδρο Μαρτίνς, όμως εγώ θα ξεχωρίσω μερικές περσόνες και συγκεκριμένες πράξεις τους, που έφεραν την ομαδα του Πειραιά πιο κοντά στο πολύτιμο τρίποντο.Τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, που πρόσθεσε τη σκληράδα που φώναζε πως απαιτούσε αυτό το ματς από τα στόπερ.Τον Ματιέ Βαλμπουενά και την ηρωική "full stretch" επέμβαση του στην μπάλα, για να κόψει μια αντεπίθεση του Άρη.Τον Γιουσούφ Ελ Αραμπί που είναι η πιο "as you seen on TV" μεταγραφή της σεζόν. Κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Σκοράρει!Τον Ανδρέα Μπουχαλάκη και τον Γκιλιέρμε που πάσχιζαν να ερμηνεύουν με... ποδοσφαιρική λογική αυτό το "τρελό" σε ρυθμό ματς!Τον Βασίλη Τοροσίδη που κλήθηκε κρύος να μπει στη φωτιά της αριστερής πτέρυγας και αποδείχτηκε... πυρίμαχος!Όλο το ματς όμως ηταν μία κραυγή, αυτή του Κώστα Τσιμίκα μετά την ασίστ στον "ιπτάμενο" Μασούρα. Σημάδι της δίψας και της πίστης για την παραμονή στην κορυφή, παρά τον πόνο, παρά το πνευματικό overdose.