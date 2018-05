Το μόνο σίγουρο: Οι 17 "κούπες" του τελικού θα γίνουν... 18!

Και μόνον η θέα προς τις 17 "κούπες" των 2 φιναλίστ είναι απίστευτα εκτυφλωτική! Σκεφτείτε μόνον ότι ΠΟΤΕ άλλοτε δεν... παρατάχθηκαν στην σέντρα ενός τελικού του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού κυπέλου, ΤΟΣΑ κύπελα. Και ότι μόνον το ζευγάρι Ρεάλ-Μίλαν θα μπορούσε, σήμερα, να ...κατορθώσει κάτι ακόμη μεγαλύτερο: 19!Η Ρεάλ, αν και προσωπικά πέναλτι το είδα, δεν φέρθηκε με το γάντι, όπως αρμόζει δηλαδή σε μία "γηραιά κυρία" (και όχι "μεγάλη" παρακαλώ πολύ, απλή ...μετάφραση χρειάζεται), ενώ και στους Βαυαρούς ήταν... σκληρή η συμπεριφορά της (αλλά σιγά μην νοιαστούμε για τους... Γερμανούς, τώρα!).Αλλά κι η Λίβερπουλ... Τι λέει ο ύμνος της; You 'll never walk alone. Ε, με... παρεούλα κανά 2 διαιτητές κι έναν βοηθό μας (εμάς την City) καθάρισε στους 8. Όμως είναι αλήθεια πως τέτοιου είδους υπέρβαση που έχει ήδη κάνει η ομάδα του Κλόπ... Χαλάλι της!Απόψε, λοιπόν, φαβορί υπάρχει. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ (βάση τροπαίων, τουλάχιστον) ΟΜΑΔΑ του πλανήτη-football θα είναι στη... σέντρα του Ολιμπίνσκι κι αυτό αρκεί από μόνο του.Αρκεί, όμως, και για να σηκώσει η ομάδα του Ζιντάν το 13ο της ιστορίας της και 3ο σερί, κάνοντας επί ημερών τσάμπιονς λίγκ ό,τι κανένας άλλος δεν ...τόλμησε να φανταστεί (σ.σ αφού κανείς αλλος δεν έκανε πρώτα τα 2 σερί);Απαντώ: ΟΧΙ!!!Ο Κλόπ, πέρα από την επιθετική του 3άδα που βγάζει φωτιές και μπορεί να... τσουρουφλίσει κάθε άμυνα στη μέρα της, έχει καταφέρει να περάσει σ΄ αυτή την Λίβερπουλ πολλά από τον δικό του χαρακτήρα. Και κυρίως να είναι στιγμές που θυμίζει ποδοσφαιρικό ...τρελλοκομείο, αλλά να έχει ποτιστεί πλέον και με το ΠΝΕΥΜΑ του ΜΑΧΗΤΗ. Αυτού που, όσες φορές κι αν πέσει είναι έτοιμος να σηκωθεί ξανά και να συνεχίσει να παλεύει! Ως το τέλος...Κι απέναντί του; Εκεί κι αν βλέπουμε στοιχεία του χαρακτήρα του Ζι-Ζου στο δημιούργημά του!Αρχικά ότι ΚΑΝΕΙΣ δεν σκέφτεται καν να αμφισβητήσει πλέον, αυτό που προανέφερα: Η Ρεάλ ΕΙΝΑΙ δημιούργημά ΤΟΥ!!!Έχει ποιότητα και φινέτσα, (ξανα-) έχει χαρακτήρα ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ, είναι όμως ΚΑΙ μαχήτρια ΚΑΙ "τσαμπουκαλού" όσο ποτέ στη σύγχρονη (ή και όλη την) ιστορία της!Που πιστεύω, λοιπόν, ότι θα κριθεί ο τελικός;Πέραν κάθε πιθανού-απίθανου και ...άκρως ποδοσφαιρικού (π.χ ένα πέναλτι και αποβολή -λέω εγώ τώρα- υπέρ του ενός ή του άλλου, δεν αλλάζει όλη την, προ ματς, κουβέντα;), θεωρώ πως θα κριθεί στη μάχη του κέντρου! Ναι, ακριβώς. Κι ας έχει η Ρεάλ τον Ρονάλντο, τον Μπενζεμά και (ίσως) τον άκρως φορμαρισμένο Μπέιλ μπροστά κι η Λίβερπουλ, αντίστοιχα, την δική της ..."αγία τριάδα".Κασεμίρο, Κρόος, Μόντριτς και Ίσκο είναι ικανοί να... καταπιούν το όνειρο των "ρέντς" για το... προσπέρασμα Μπάγερν και Μπάρτσα (όλοι από 5) στα τρόπαια, αν οι 3 μπροστινοί δεν βάλουν (σοβαρή) ...πλάτη στους 3 μέσους.Ίδωμεν...Υ.Γ Στοιχηματικά; Τι να ποντάρει κανείς; Σκόρερς τους...Κριστιάνο και Σαλάχ ή μήπως τα... σφιχτά 2-1 και 1-2;Προσωπικά έβαλα κάτι λίγα, μην φανταστείτε, στα 4 στόπερ για σκόρερς και στα 3-2 ή 2-3.Καλή απόλαυση!