Παράταση στα διαρκείας από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

Με ανακοίνωση της η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για την παράταση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2019-20.Καταληκτική ημερομηνία δεν υπάρχει, απλά τονίζεται ότι η παράταση δίδεται για «λίγες ημέρες ακόμη».«Πάρε και εσύ θέση στην εξέδρα και στήριξε με τη δύναμη της φωνής σου την Eυρωπαϊκή προσπάθεια της ομάδας μας, σε μια ιστορική χρονιά. #TOGETHER WE FIGHTΗ Διεύθυνση Εισιτηρίων της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται για λίγες ημέρες ακόμη! Μετά τη νίκη επί της Βαλένθια, η ομάδα μας υποδέχεται την Παρασκευή (18/10, 21.30) την Ζενιτ Αγίας Πετρούπολης. Επιπλέον, ο Νοέμβριος περιλαμβάνει σπουδαίους αγώνες στο ΣΕΦ, με τρία συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια!!! Με Μακάμπι Τελ Αβίβ την 1η Νοεμβρίου, με Αναντολού Εφες στις 7 Νοεμβρίου και με Ζαλγκίρις Κάουνας στις 15 Νοεμβρίου!Προμηθεύσου σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου και κλείσε θέση τόσο για τους τέσσερις αυτούς σπουδαίους αγώνες, όσο και για όλη την υπόλοιπη αγωνιστική περίοδο! Ζήσε τον παλμό του ΣΕΦ σε όλα τα μεγάλα ντέρμπι της Ευρωλίγκας κόντρα Ρεαλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Φενερμπαχτσε, Παναθηναϊκό, ΤΣΣΚΑ κ.α.Τα εισιτήρια πωλούνται από τα γραφεία της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 18:00), μέσω του Internet από το www.olympiacosbc.gr και από το www.ticketmaster.gr., μέσω του Call center στο τηλέφωνο: 210 89 38 007 (εκτός των κατηγοριών: Court Seats, VIP, Executive A, Family) και τέλος τηλεφωνικά στα παρακάτω τηλέφωνα:210 45 27 471, 210 45 27 473 και 210 45 27 474Οι εναπομείνασες θέσεις βρίσκονται στα τμήματα:Exec. B 206/210 (Τιμή εισιτηρίου 650€ και περιορισμένες θέσεις)Central 1 308/324 (Τιμή εισιτηρίου 320€)Club 3 222/227 (Τιμή εισιτηρίου 320€ και περιορισμένες θέσεις)Club 4 228/229/230 (Τιμή εισιτηρίου 270€)Central 2 306/310/322/326 (Τιμή εισιτηρίου 190€)Θύρες 5 και 6 (Τιμή εισιτηρίου 110 €)• Προτείνουμε σε όλους τους κατόχους διαρκείας να προτιμήσουν τον ηλεκτρονικό τρόπο ανανέωσης ή μέσω τηλεφώνου.ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΤα εισιτήρια διαρκείας είναι ονομαστικά. Για την ανανέωση αλλά και για τις νέες αγορές καρτών διαρκείας είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:• Α.Μ.Κ.Α.• Α.Φ.Μ.• Αριθμό Αστυνομικής ταυτότητας.• Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνα, email).• Κάθε κάτοχος - μέλος πρέπει να έχει στην κατοχή του μόνο ένα (1) εισιτήριο διαρκείας.• Τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας ισχύουν από το έτος γέννησης 2005 και μετά.ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ• Χρεωστικές Κάρτες.• Μετρητά.• Κατάθεση Web Banking (αποστολή συναλλαγής μέσω Fax στο 210 48 15 876 ή μέσω email στο info@olympiacosbc.gr).• Πιστωτικές Κάρτες μέχρι 8 άτοκες δόσεις για τους κατόχους της Olympiacos BC World Mastercard και μέχρι 3 άτοκες δόσεις για τους κατόχους άλλων καρτών.ΠΡΟΝΟΜΟΙΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣBWIN – Mεγάλος ΧορηγόςΚάθε κάτοχος διαρκείας θα λάβει δύο μοναδικά δώρα από την bwin, τον Μεγάλο Χορηγό της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός.• EuroLeague TV Pass by bwin (όχι όλες οι κατηγορίες)• Bwin Card WalletΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Επίσημος Χορηγός Χρηματοοικονομικών ΥπηρεσιώνΑπόκτηση πιστωτικής κάρτας Olympiacos B.C. World Mastercard, έως 30/09(για νέους κατόχους)Κάθε νέος κάτοχος της Olympiacos B.C. World Mastercard κερδίζει:- Μία φανέλα της ομάδας.- Δύο (2) εισιτήρια για έναν εντός έδρας αγώνα.- Συμμετοχή σε αποκλειστικό Meet & Greet Event με τον Κώστα Παπανικολάου.Επιπλέον, συμμετέχει αυτόματα σε κλήρωση όπου 5 τυχεροί νικητές μαζί με έναν φίλο τους θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη μαζί με την ομάδα, για έναν εκτός έδρας αγώνα.Αγορά κάρτας διαρκείας με χρήση πιστωτικής κάρτας Olympiacos B.C. World Mastercard, έως 30/09- Έως 8 άτοκες δόσεις για την πληρωμή της κάρτας διαρκείας.- 10% έκπτωση σε όλες τις τιμές της κάρτας διαρκείας.- Συμμετοχή σε κλήρωση όπου 30 τυχεροί (νέοι ή υφιστάμενοι) θα κερδίσουν την επιστροφή της αξίας της κάρτας διαρκείας τους έως €300.Volton – Επίσημος Χορηγός Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΕίσαι κάτοχος διαρκείας;Επίλεξε τώρα το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Red Power, σχεδιασμένο ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού, και απόλαυσε τιμή χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος αλλά και επιπλέον έκπτωση συνέπειας 7%!Και ακόμα, προνόμια αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας:- Έκπτωση 50€ στον πρώτο λογαριασμό!- Δώρο polo μπλουζάκι Red Power!- Δώρο καπέλο με τις υπογραφές των αγαπημένων σας παικτών!ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣΌλες οι κατηγορίες των VIP• Valet Parking• VIP Parking• VIP Lounge Access by bwin• Ειδική τηλεφωνική γραμμή VIP Line• EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin δωρεάν• Δώρα - προνόμια χορηγώνΕxecutive A• VIP Entrance• Parking A• EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin δωρεάν• Δώρα - προνόμια χορηγών• Άλλα πολλά προνόμιαΕxecutive Β• Parking B• EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin δωρεάν • Δώρα - προνόμια χορηγών• Άλλα πολλά προνόμιαTμήματα Club 1/2/3/Central 1• EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin δωρεάν • Δώρα - προνόμια χορηγών• Άλλα πολλά προνόμιαΣας ευχαριστούμε για τη στήριξη και συνεχίζουμε!»