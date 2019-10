Μπασκόνια: Με ''οδηγό'' το περσινό δεύτερο μισό (pics)

Συνεπής στο ραντεβού της με τα πλέι οφ τις τελευταίες τέσσερις σεζόν, ψάχνει το βήμα παραπάνω με την είσοδό στο Final Four για πρώτη φορά από το 2016. Ξεκίνησε την περασμένη σεζόν με τον Μαρτίνεθ στον πάγκο, συνέχισε με τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς και άλλαξε πρόσωπο κάνοντας πορεία που την έφεραν στην 6η θέση.Κράτησε τον ηγέτη της, όμως έχασε το Γάλλο διεθνήπου θα δοκιμάσει στο NBA.Το καλοκαίρι κάποιοι ξεκουράστηκαν και δούλεψαν μόμοι τους,άλλοι πήγαν στην Κίνα. Oείχε υποχρεώσεις με την Νιγηρία καικαιμε την φιναλίστ του παγκοσμίου κυπέλλου Αργεντινή .Όλοι τους απέκτησαν εμπειρίες που θα τους βοήθησουν στον φετινό μαραθώνιο. Στα δυσάρεστα για τον ΠεράσοβιτςΤο ταξίδι αρχίζει από το Κάουνας όπου την πειριμένει η Ζαλγκίρις την οποία έχει νικήσει στα τελευταία τέσσερα ματς.Οδήγησε την ομάδα στα FinalFour του 2006 και του 2016. Πρώην τεχνικός της Εφές, πήγε τους Τούρκους στα πλέι οφ του 2017. Έχει καθίσει στους πάγκους της Κάχα Σαν Φερνάντο, της Βαλένθια και της Εστουντιάντες στην Ισπανία και της Τσιμπόνα στην Κροατία. Στην Ισπανία έχει κατακτήσει το Eurocup με την Βαλένθια.Από το 2014 στην Βασκονία, ο Γεωργιανός συμφώνησε να παραμείνει στον σύλλογο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Την περσινή σεζόν είχε 10.8π μ.ο και 4.2 ρ σε 24 αγώνες. Ξεκίνησε την καριέρα ττου στην Βαλένθια όπου πανηγύρισε τον τίτλο του Eurocupτ το 2010.To γυμναστήριο της Μπασκόνια έχει χωρητικότητα 15.504 θέσεων. Φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό κύπελλο του 1996 με νικήτρια την Μπασκόνια και τους τελικούς του Eurocup το 2010. Τέλος υποδέχθηκε το Final Four της περσινής σεζόν με την ΤΣΣΚΑ να πανηγυρίζει το τρόπαιο.Με απολογισμό 15 νίκες και 15 ήττες στην κανονική περίοδο προκρίθηκε στα πλέι οφ και με μειονέκτημα έδρας αντιμετώπισε την μετέπειτα πρωταθλήτρια ΤΣΣΚΑ Μόσχας όπου μέτρησε μόλις μία νίκη και αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 3-1.3 πρωταθλήματα Ισπανίας (2001-02, 2007-08, 2009-10)6 κύπελλα Ισπανίας (1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2009)4 σούπερ καπ Ισπανίας (2005, 2006, 2007, 2008)Ευρωλίγκα: 5 συμμετοχές σε Final Four (2005, 2006, 2007, 2008, 2016)Κτάκτηση Fiba Saporta Cup (1995-1996)Νικ Στάουσκας (Κλίβελαντ Καβαλίερς), Πιέρια Χένρι (Ούνιξ Καζάν), Μάικλ Έρικ (Νταρουσάφακα), ΑΚίλε Πολονάρα (Σάσαρι), Φαλ Γιουσουφά (Στρασμπούρ)Βινσέν Πουαριέ (Μπόστον Σέλτικς),Χίλιαρντ (ΤΣΣΚΑ),Χουέρτας (Τενερίφη), Φόινγκτμαν (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Σεντερέσκις (Νεπτούνας)