Μποχωρίδης: "Πάω να παίξω μπάσκετ"

3.5 χρονια.. Σαν χθες αφηνα τον Αρη και τη Θεσσαλονικη για να κατεβω στην Αθηνα για να ζησω το ονειρο μου να παιξω στο υψηλοτερο επιπεδο! Περασα ωραιες και δυσκολες στιγμες αλλα ετσι ειναι ο αθλητισμος και σιγουρα φευγω γεματος εμπειριες απο αυτο το ταξιδι!Θελω να ευχαριστησω ολους οσους συνεργαστηκα αυτα τα 3.5 χρονια.. Πρωτα τον προεδρο που με πιστεψε και με εφερε στην ομαδα μετα ολους τους προπονητες ολο το σταφ που ειχαμε αυτα τα χρονια και κυριως ολους τους συμπαιχτες μου! Εκανα πραγματικους φιλους εδω και υποσχομαι οτι παροτι φευγω δεν θα ξεχασω κανεναν! Ευχαριστω γενικοτερα τον Παναθηναικο και ιδιαιτερα τον κ Μανο Παπαδοπουλο για τον τροπο που χειριστηκε το θεμα αποχωρησης μου. Και τελος τον κοσμο γιατι την υποδοχη στο ΟΑΚΑ μετα τον περσινο 5ο τελικο ειναι κατι που δεν θα ξεχασω ποτε στη ζωη μου! Φευγω σα φιλος και παω να κανω αυτο που αγαπαω απο μικρο παιδι.. Παω να παιξω μπασκετ!

Lefteris Bochoridis (@lefbo7) on Dec 1, 2017