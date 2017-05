Την Κυριακή 28 Μαΐου το 3ο All Star Game του "Cretan Kings Assist Basketball"

Η αυλαία της τρίτης σεζόν του σχολικού πρωταθλήματος «Cretan Kings Assist Basketball» θα πέσει την Κυριακή 28 Μαΐου με τη διεξαγωγή του 3ου All Star Game.



Όπως τα τελευταία δύο χρόνια έτσι και φέτος η μεγάλη γιορτή του σχολικού πρωταθλήματος μπάσκετ θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» με ώρα έναρξης στις 16.00 το απόγευμα. Στο 3ο All Star Game θα αναμετρηθούν η Ανατολή με την Δύση και θα συμμετάσχουν δύο επίλεκτοι μαθητές από κάθε σχολείο, ενώ στο ημίχρονο θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ελευθέρων βολών.



Παράλληλα, θα απονεμηθούν βραβεία και μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες, ενώ θα βραβευθούν οι εθελοντές της ομάδας και του «Cretan Kings Assist Basketball» για την πολύτιμη προσφορά τους στο τουρνουά. Επίσης, θα κληρωθούν πλούσια δώρα, με τους διοργανωτές να ετοιμάζουν πολλές εκπλήξεις. Φυσικά, το «παρών» θα δώσει και ο Κερατούκλης με την παρέα του.



Παράλληλα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μαθητών για τη μεγάλη γιορτή, τα παιδιά που θα πάρουν μέρος στο «All Star Game» θα πρέπει να βρίσκονται στο «Μελίνα Μερκούρη» το Σάββατο 27 Μαΐου και ώρα 10:30 για προπόνηση, ενώ στις 11.30 θα εξασκηθούν στις ελεύθερες βολές οι μικροί μαθητές που θα συμμετάσχουν στον σχετικό διαγωνισμό.



Χορηγός του 3ου σχολικού πρωταθλήματος «Cretan Kings Assist Basketball» είναι η αεροπορική εταιρεία AEGEAN.



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 3ου ALL STAR GAME

Κυριακή 28 Μαΐου (Μελίνα Μερκούρη)

15.00 Άφιξη μαθητών, προπονητών.

16.00 Έναρξη All Star Game.

Ημίχρονο: Διαγωνισμός ελευθέρων Βολών.

17.30 Παρέλαση σχολικών ομάδων «Cretan Kings Assist Basketball»

Απονομές (All Star Player, Νικητή Διαγωνισμού Βολών, έπαινος και μετάλλια σε όλα τα παιδιά).

Δώρα για όλα τα παιδιά.

Κλήρωση Μεγάλων δώρων.



ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 3ου ALL STAR GAME

ALL STAR Δύση (1ο, 3ο/2o Ατσιπ., 7ο, 15ο, 16ο , 1ο Ατσ., Δημ. Γερανίου)

Σπυριδάκης (Δημ. Γερανίου)

Νικηφόρος (Δημ. Γερανίου)

Μακρής (1ο Δημ.)

Μπαλαμπάνοβα (1ο Δημ.)

Γκιουλέας (3ο/2ο Δημ. Ατσιπ.)

Κωνσταντινίδης (3ο/2ο Δημ. Ατσιπ.)

Σταυριδάκης (7ο Δημ.)

Μεργέμογλου (7ο Δημ.)

Μυκονιάτης (15ο Δημ.)

Γαλερός (15ο Δημ.)

Παντσάνι (16ο Δημ.)

Ζολώτα (16ο Δημ.)

Κωστάκης (1ο Δημ. Ατσιπ.)

Πολάκης (1ο Δημ. Ατσιπ.)



Προπονητές Δύση

Κυπαρίσσης

Γεωργουλάκης



ΑLL STAR Ανατολή (2ο, 5ο, 6ο, 9ο, 10ο, 14ο, Δημ. Ρουσσοσπιτίου)

Ταταράκης Κωνσταντίνος (2ο Δημ.)

Ξυδάκης Ηρακλής (2ο Δημ.)

Σταματίου (5ο Δημ.)

Καρνιωτάκη (5ο Δημ.)

Καμηλάκης (6ο Δημ.)

Παπαδάκη (6ο Δημ.)

Μανουκαράκης (9ο Δημ.)

Ξενίδης (9ο Δημ.)

Μπαρκάτσας (10ο Δημ.)

Ψαρουδάκη (10ο Δημ.)

Αραμπατζόγλου (14ο Δημ.)

Ζερβουδάκης (14ο Δημ.)

Τριπολιτάκης (Δημ. Ρουσσοσπιτίου)

Κουτάκης (Δημ. Ρουσσοσπιτίου)



Προπονητές Ανατολή

Καλλιγιάννης

Μαραγκάκης



Διαγωνισμός Βολών

Μαραμένος (1ο Δημ.)

Δρυγιαννάκης (2ο Δημ.)

Απανωμεριτάκης (3ο/2ο Ατσιπ.)

Γιακουμάκης (5ο Δημ.)

Γιαννακόπουλος (6ο Δημ.)

Ντέσκο (7ο Δημ.)

Κλίνης (9ο Δημ.)

Τσαχπίνης (10ο Δημ.)

Φραγκουλάκης (14ο Δημ.)

Γαβαλάς (15ο Δημ.)

Ζολώτα (16ο Δημ.)

Χριστοδουλάκης (1ο Ατσιπ.)

Κλαψινός (Δημ. Γερανίου)

Δροσόπουλος (Δημ. Ρουσσοσπιτίου)