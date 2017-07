Η Volkswagen κέρδισε το Γερμανικό Βραβείο Κινητικότητας 2017

To Emergency Assist της Volkswagen κέρδισε το βραβείο German Mobility Award 2017 (Γερμανικό Βραβείο Κινητικότητας 2017). Το βραβείο απονεμήθηκε στη Volkswagen από την οργάνωση “Germany – Land of Ideas” και το Γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών για την ασφαλή και έξυπνη κινητικότητα.



O Στέφαν Γκις , επικεφαλής Εξέλιξης Αναρτήσεων της μάρκας Volkswagen, αποδεχόμενος το βραβείο δήλωσε: "Το Emergency Assist συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των ατυχημάτων. Χάρη στη συνεχή εξέλιξη των συστημάτων μας υποβοήθησης του οδηγού έχουμε πετύχει να είμαστε πρωτοπόροι της κινητικότητας του μέλλοντος. Το βραβείο αυτό είναι μια αναγνώριση των δυνατοτήτων αλλά και της αφοσίωσης της ομάδας εξέλιξής μας".



Τα πιο πολλά από τα συστήματα υποβοήθησης της Volkswagen έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζουν την επιβάρυνση του οδηγού κατά τη διάρκεια των καθημερινών του μετακινήσεων και να κάνουν την οδήγηση όσο το δυνατόν πιο άνετη. Παράλληλα υπάρχουν και συστήματα που ενεργοποιούνται μόνο όταν ο οδηγός εμπλέκεται ή τείνει να εμπλακεί σε μια κατάσταση που είναι έξω από τα συνηθισμένα. Έχουν τη δυνατότητα να προστατεύουν τόσο τους επιβαίνοντες όσο και τους άλλους χρήστες των δρόμων. Το Emergency Assist της 2ης γενιάς είναι ένα τέτοιο σύστημα. Ενσωματώνει τις λειτουργίες του Lane Assist (Σύστημα Ελέγχου Διατήρησης Πορείας), του ACC (Ενεργό Cruise Control), του Side Assist (Σύστημα Αλλαγής Λωρίδας) και του Park Assist (Σύστημα Αυτόματης Στάθμευσης), ενώ τα πλαίσια των δυνατοτήτων του περιλαμβάνουν ακόμα και την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου.



Μια 16μελής επιτροπή με πρόεδρο την βουλευτή του Γερμανικού Κοινοβουλίου και Κονοβουλευτική Υφυπουργό του Γερμανικού Υπουργείου Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών Dorothee Bär επέλεξε τους συνολικά 10 νικητές αυτής της χρονιάς. Μαζί με την Ute Weiland, Διευθύνουσα Σύμβουλο της οργάνωσης «Germany – Land of Ideas», βράβευσε τους νικητές το βράδυ της 28ης Ιουνίου στο Γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών.



Στη διαδικασία επιλογής των βραβείων συμμετείχαν συνολικά 170 start-ups, εταιρείες, οργανώσεις και ερευνητικά κέντρα από όλη τη Γερμανία.