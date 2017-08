Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές στον Διάπλου της Διώρυγας της Κορίνθου

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχών στον αγώνα κολύμβησης «Cross The Euro Canal». Ο «Διάπλους της Διώρυγας της Κορίνθου» θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου και με τη διοργάνωση θα συνδέσουν το όνομά τους αθλητές και αθλήτριες που έχουν δοξάσει τα ελληνικά χρώματα. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής θα είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Βούλα Κοζομπόλη, ενώ σε αυτή θα συμμετάσχει και ο 8ος Ολυμπιονίκης του 2004, με την ομάδα 4Χ200, ο Νίκος Ξυλούρης. Στα νερά που ενώνουν τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό θα βρεθεί και η Κέλλυ Αραούζου, όπως και άλλοι πρωταθλητές μας.



«Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόταση να είμαι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής όλων των event που θα πραγματοποιηθούν στη Διώρυγα της Κορίνθου σε βάθος πενταετίας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη μοναδικότητα της περιοχής και να την αναδείξουμε ως διεθνή προορισμό αθλητικού τουρισμού. Σε, περίπου, ένα μήνα θα πραγματοποιηθεί ο κολυμβητικός διάπλους «Cross the Euro Canal». Δουλεύουμε με εντατικούς ρυθμούς γιατί θέλουμε να προβάλλουμε την περιοχή και θα προσπαθήσουμε να έρθουν και κολυμβητές από το εξωτερικό, οι οποίοι, στη συνέχεια, θα γίνουν στις πατρίδες τους «πρεσβευτές διαφήμισης» για τη χώρα μας», δήλωσε η Βούλα Κοζομπόλη, η οποία, πριν από λίγες ημέρες, εκλέχτηκε στην Επιτροπή Αθλητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου (FINA) για την τετραετία 2017-2021 και, επίσης, επιλέχτηκε ως εκπρόσωπος των αθλητών υδατοσφαίρισης στην Τεχνική Επιτροπή Υδατοσφαίρισης της FINA (TWPC).



Στις 24 Σεπτεμβρίου οι κολυμβητές θα διανύσουν μία απόσταση 6.433 μ. Η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να βάλει όριο στις συμμετοχές προκειμένου να ελέγξει όλες τις παραμέτρους ασφαλείας. Έτσι, τη μοναδική αυτή εμπειρία, εφέτος, θα βιώσουν στις 24 Σεπτεμβρίου μόνο 600 αθλητές και αθλήτριες.



Ο αγώνας κολύμβησης «Cross The Euro Canal» τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου), της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων και του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα www.crosstheeurocanal.com.