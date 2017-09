Mοναδικές προσφορές στο Τρέξε Χωρίς Τερματισμό της Θεσσαλονίκης

Παροχές πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δρομικά δεδομένα προσφέρει ο Υπερμαραθώνιος της Θεσσαλονίκης Τρέξε Χωρίς Τερματισμό, στους μετέχοντες στον αγώνα που θα γίνει στις 21-23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και είτε περπατώντας είτε τρέχοντας, όσο και όποτε θέλουν μέσα σε διάστημα 50 ωρών, θα προσφέρουν σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.Η εταιρεία αθλητικών ειδών Saucony που είναι Κύριος Χορηγός, δίνει σε όλους τους μετέχοντες ένα εκπτωτικό κουπόνι 15% για αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της εταιρείας από τo κατάστημα της στη Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 107. Επίσης σε περίπτωση που ένας δρομέας διανύσει περισσότερα από 15 χιλιόμετρα, το εκπτωτικό κουπόνι των 15% , θα αρχίσει να αυξάνεται αναλογικά έως το 50%, ακόμη και αν κάποιοι καταγράψουν περισσότερα των 50 χλιομέτρων. Το κουπόνι έκπτωσης 15% θα είναι στα starter pack όλων των συμμετεχόντων και αφορά όλα τα προϊόντα Saucony, ενώ το κουπόνι έκπτωσης έως 50% για όσους συμπληρώσουν πάνω από 15χλμ., αφορά μόνο παπούτσια!Παράλληλα θα προσφέρει στον πρώτο άνδρα και στην πρώτη γυναίκα στον αγώνα των 24 ωρών, αλλά και στον αγώνα των 50 ωρών, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια KINVARA.Η SUNWEAR που είναι Μεγάλος Υποστηρικτής προσφέρει εκπτωτικό κουπόνι 30% σε όλους τους μετέχοντες, για αγορές γυαλιών OAKLEY, RAY-BAN και APPAREL OAKLEY, από το κατάστημα της στο MEDITERRANEAN COSMOS.Eπίσης η SUNWEAR θα δώσει στο νικητή των 50 ωρών και στο νικητή των 24 ωρών, το μοντέλο γυαλιών της ΟAKLEY, Flack Draft με τεχνολογία φακού prizmα που εξειδικεύεται για αθλητικέ δραστηριότητες.Καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, οι δρομείς θα συνοδεύονται από την εκπληκτική μουσική αλλά και τα dj set των κορυφαίων ραδιοφωνικών σταθμών της πόλης, 95,1 Κοσμοράδιο, Plus Radio 102,6 και 103 ΜΟRE, με ενώ στην ειδική σκηνή θα φιλοξενηθούν αρκετοί καλλιτέχνες, όπως το συγκρότημα The Gang, η ομάδα κρουστών Batala Salonica, η χορευτική ομάδα Jitterbugs καθώς και άλλοι.Εξιδεικευμένοι φυσιοθεραπευτές από το γυμναστήριο Warehouse7 που βρίσκεται στην ιστορική αποθήκη 7 του λιμένα της Θεσσαλονίκης, θα κάνουν μασάζ μυών σε όσους δρομείς το έχουν ανάγκη.Τέλος, στην έναρξη του αγώνα, στις 21 Σεπτεμβρίου, θα υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για ζέσταμα από τον Charis Your Personal Trainer που για περισσότερα από 9 χρόνια δουλεύει στοΟι εγγραφές για το Τρέξε Χωρίς Τερματισμό συνεχίζονται ως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2017, στα τέσσερα κέντρα ενημέρωσης, εγγραφών και πληρωμών που είναι:ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΙΣΩ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΜΗ)α) Καθημερινές 4-8/9, 11-15/9 και 18-19/9 από 10:00 έως 14:00ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)α) Καθημερινές 4-8/9, 11-15/9 και 18-19/9 από 14:30 έως 20:30MEDITERRANEAN COSMOS (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ VILLAGE CINEMAS)α) Καθημερινές 4-8/9, 11-15/9 και 18-19/9 από 15:30 έως 21:30β) Σαββατοκύριακα 9-10/9 και 16-17/9 από 15:30 έως 21:30ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ (ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)α) Καθημερινές 12/9-15/9 από 16:30 έως 22:30β) Σαββατοκύριακα 16-17/9 και Καθημερινές 18-19/9 από 10:30 έως 14:30 και από 16:30 έως 22:30Η εγγραφή κοστίζει 5 ευρώ το άτομο, ενώ τα παιδιά έως 6 ετών συμμετέχουν δωρεάν. Τα παιδιά από 7 έως και 12 πληρώνουν 2 ευρώ.Το 4ο Τρέξε Χωρίς Τερματισμό Θεσσαλονίκης αρχίζει την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στις 18:00 και τελειώνει μετά από 50 συνεχόμενες ώρες, το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στις 20:00. Τα έσοδα από τα χιλιόμετρα που θα καλύψουν οι συμμετέχοντες, είτε τρέξουν, είτε περπατήσουν, θα πάνε για την ενίσχυση των συλλόγων «Αλέξανδρος Συμμεωνίδης, Φίλοι του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεαγένειο» και «Φίλοι της Μέριμνας Θεσσαλονίκης», ενώ θα διατεθούν και για τις εθελοντικές δράσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον του «Ολοι μαζί μπορούμε» που διοργανώνει ο ΣΚΑΪ.Μεγάλοι Χορηγοί του υπερμαραθωνίου αγώνα "4o Τρέξε Χωρίς Τερματισμό Θεσσαλονίκη", είναι τα πολυκαταστήματα attica και η MΕΒΓΑΛ.Κύριοι Χορηγοί είναι η Βίκος, η Εθνική Ασφαλιστική, το Μakedonia Palace, η Telco, η Trata, η Γατίδης και η Saucony.Μεγάλοι Υποστηρικτές είναι η Herbalife, η Τunap, η Δημάκης, η Μαυρουδής, η Petridis Cars, η Lidl Hellas και τα καταστήματα οπτικών για αθλητές Sunwear.Θεσμικοί Υποστηρικτές είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Καυτανζόγλειο Στάδιο. Αθλητικοί Υποστηρικτές είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ Άρης, ο ΓΣ Ηρακλής και ο Ερμής 1877.