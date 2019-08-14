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Κωστής Μπότσαρης
Chelsea ΠΑΟΚ

Αποστολή δίχως Αζάρ, Λουίζ, Κόβατσιτς, Εμερσον, Ντρινκγουότερ

Την έναρξη της προπόνησης στη Σουρωτή περίμεναν στην Τσέλσι για ν’ ανακοινώσουν επακριβώς τα μέλη της αποστολής που βρίσκονται πλέον στη Θεσσαλονίκη
Δημοσίευση: 19/09/2018 - 17:53

Την έναρξη της προπόνησης στη Σουρωτή περίμεναν στην Τσέλσι για ν’ ανακοινώσουν επακριβώς τα μέλη της αποστολής που βρίσκονται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Οπως – λοιπόν – δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στην επίσημη ιστοσελίδα της αγγλικής ομάδας στο Λονδίνο παρέμειναν οι Εντέν Αζάρ, Νταβίντ Λουίζ, Ματέο Κόβασιτς, Εμερσον και Ντάνι Ντινκγουοτερ. Οι 21 εκλεκτοί του Μαουρίσιο Σάρι: Κέπα Αριζαμπαλάγκα, Γουίλι Καμπαγιέρο, Μάρτσιν Μπούλκα, Τόνι Ρούντιγκερ, Μάρκος Αλόνσο, Τσεσκ Φάμπρεγκας, Ζορζίνιο, Ν΄Γκολό Καντέ, Ρος Μπάρκλεϊ, Πέδρο, Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ, Βίκτορ Μόουζες, Ολιβιέ Ζιρού, Καλούμ Χάντσον-Οντόι, Νταβίντε Ζαπακόστα, Γουίλιαν, Γκάρι Κέιχιλ, Αντρέας Κρίστενσεν, Σέζαρ Αζπιλκουέτα, Αλβάρο Μοράτα και Ιθαν Αμπαντού.
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