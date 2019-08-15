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Νικολάου: "Οικογένεια μου η Έμπολι" (έχει μπει εχθές)

Ο Δημήτρης Νικολάου δήλωσε τη χαρά του για την παραμονή στην Έμπολι.
Δημοσίευση: 03/06/2019 - 10:25
Ο νεαρός Έλληνας αμυντικός κέρδισε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Έμπολι και η διοίκηση της ιταλικής ομάδας ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του, ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτώντας τον με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. 

Ο Νικολάου στην πρώτη του δηλωση στο κανάλι της Έμπολι ανέφερε: "Είμαι πολύ χαρούμενος που μένω στην Έμπολι, είναι η οικογένεια μου". 


— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 2 Ιουνίου 2019
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