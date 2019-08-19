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Εκτός τέσσερις για Παράσχο

Η προετοιμασία του Πλατανιά για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό έλαβε τέλος και ο τεχνικός της κρητικής ομάδας, Γιώργος Παράσχος, ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία... έχει τέσσερις απουσίες.
Δημοσίευση: 29/09/2017 - 16:00
Η προετοιμασία του Πλατανιά για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό έλαβε τέλος και ο τεχνικός της κρητικής ομάδας, Γιώργος Παράσχος, ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία... έχει τέσσερις απουσίες.

Συγκεκριμένα, στη διάθεση του Ελληνα τεχνικού δεν βρίσκονται οι τραυματίες Ομπερχάουζερ, Καρυπίδη, Ντικαμονά και Στάμου. 

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Κοκκαλάς, Κασωτάκης, Πλιάτσικας, Στάθης, Πριντέτα, Βάντερσον, Κρος, Στανισάβλιεβιτς, Ντεβέσα, Αγγελόπουλος, Πατράλης, Παπανικολάου, Ζίκο, Δημούτσος, Στόιτσεφ, Κοροβέσης, Ενσικουλού, Μπούντνικ, Γκρζέλτσακ.
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