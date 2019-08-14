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Ρενέ Βάιλερ: «Ένα εκτός έδρας γκολ θα είναι πολύ σημαντικό» (video)

Κολακευτικά σχόλια για τον Ολυμπιακό έκανε ο τεχνικός της Λουκέρνης, Ρενέ Βάιλερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
Δημοσίευση: 08/08/2018 - 18:26
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Κολακευτικά σχόλια για τον Ολυμπιακό έκανε ο τεχνικός της Λουκέρνης, Ρενέ Βάιλερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο 44χρονος Ελβετός τεχνικός ανέδειξε την αξία του εκτός έδρας γκολ στο πρώτο ματς των δύο ομάδων που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 9μμ. στο φαληρικό γήπεδο, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League (απευθείας μετάδοση από το novasports2HD). Παραδέχθηκε δε πως είναι δύσκολη η ανάλυση του τρόπου που αγωνίζεται η ομάδα του Πειραιά, από τη στιγμή κατά την οποία δεν έχει δώσει ακόμη επίσημους αγώνες.

Είπε χαρακτηριστικά ο Ρενέ Βάιλερ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου: «Σίγουρα τα φιλικά παιχνίδια δεν είναι ότι καλύτερο για να καταλάβουμε πολλά πράγματα για τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ καλή ομάδα και διαθέτει έμπειρους παίκτες. Θα είναι το πρώτο επίσημο ματς του. Περιμένω να γίνει ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε μία καλή ομάδα».

Ποιους παίκτες του Ολυμπιακού ξεχωρίζετε και θα τους «κλειδώνατε» στα αποδυτήρια;
«Δεν μπορώ να σας πως ποιους παίκτες θεωρώ επικίνδυνους. Καλύτερο να το γνωρίζω εγώ και η ομάδα μου. Άλλωστε το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό».

Με ποιο αποτέλεσμα θα είστε ικανοποιημένος;
«Και στα δύο παιχνίδια είναι σημαντικό να πάρουμε καλό αποτέλεσμα. Και η ισοπαλία είναι θετικό αποτέλεσμα. Αλλά αν σημειώσουμε ένα γκολ θα είναι πολύ σημαντικό».

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