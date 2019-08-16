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Ολυμπιακός

Ζνόιλι: «Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο όνομα στην Ευρώπη»

Με σεβασμό μίλησε ο Κρίστιαν Ζνόιλι για τον Ολυμπιακό. Ο 30χρονος μέσος που αγωνίζεται στη Λουκέρνη από το χειμώνα του 2016, εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου της ελβετικής ομάδας για το ματς με τους "ερυθρόλευκους"
Δημοσίευση: 08/08/2018 - 18:37
Με σεβασμό μίλησε ο Κρίστιαν Ζνόιλι για τον Ολυμπιακό. Ο 30χρονος μέσος που αγωνίζεται στη Λουκέρνη από το χειμώνα του 2016 όταν και πήρε μεταγραφή από τη Ζυρίχη, εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου της ελβετικής ομάδας που έγινε την Τετάρτη το απόγευμα στο φαληρικό γήπεδο, ενόψει του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. 

«Σίγουρα γνωρίζω Ολυμπιακό από το Τσάμπιονς Λιγκ. Τον παρακολούθησα στους αγώνες που έδωσε πέρσι. Σίγουρα πρόκειται για ένα μεγάλο όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο», τόνισε ο Ζνόιλι.

Αναφορικά με την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» στο γήπεδο Καραϊσκάκη, είπε χαρακτηριστικά: «Σίγουρα γνωρίζουμε τους θερμόαιμους οπαδούς τους οι οποίοι αγαπούν την ομάδα τους και το ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό που θα αντιμετωπίσουμε».
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