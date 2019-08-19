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Live: Ο Παναθηναϊκός Superfoods στο Novasports.gr

Δείτε την Πέμπτη στις 11.15 από το Novasports24HD και σε live streaming από την Web TV του Novasports.gr δηλώσεις των πρωταγωνιστών του Παναθηναϊκού Superfoods λίγο πριν την αναχώρηση για την Γερμανία για το παιχνίδι με την Μπάμπεργκ.
Δημοσίευση: 01/02/2018 - 08:01
Δείτε την Πέμπτη στις 11.15 από το Novasports24HD και σε live streaming από την Web TV του Novasports.gr δηλώσεις των πρωταγωνιστών του Παναθηναϊκού Superfoods λίγο πριν την αναχώρηση για την Γερμανία για το παιχνίδι με την Μπάμπεργκ.

Οι δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες και στο κανάλι YouTube και την σελίδα Facebook του Novasports.gr. 

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